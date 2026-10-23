We Francji Zgromadzenie Narodowe w pierwszym czytaniu odrzuciło rządowy projekt budżetu ubezpieczeń społecznych na 2027 rok. Jak podaje Anadolu Agency, projekt ustawy przekazano do Senatu.

Głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym

Stosunkiem 115 głosów do jednego deputowani nie poparli części dochodowej dokumentu, uprzednio usuwając większość kluczowych środków, informuje BFMTV. W rezultacie cały projekt ustawy odrzucono bez rozpatrywania jego części wydatkowej.

Przeciwko tekstowi głosowali deputowani sił lewicowych, skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe i jej sojusznicy, a także większość przedstawicieli konserwatywnej partii Republikanie. Większość deputowanych popierających rząd wstrzymała się od głosu, podczas gdy jeden przedstawiciel centrowej partii MoDem zagłosował za.

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Rozpatrzenie w Senacie i parametry planu

Senat ma rozpocząć rozpatrywanie pierwotnej rządowej wersji dokumentu 9 listopada. Wcześniej w tym miesiącu projekt został także odrzucony przez Komisję Spraw Społecznych Zgromadzenia Narodowego.

Według Le Monde rządowy plan przewiduje znaczne oszczędności, aby zmniejszyć deficyt systemu ubezpieczeń społecznych z 21,8 mld euro w 2026 roku do 12,7 mld euro w 2027 roku. Znaczną część tych oszczędności, według informacji gazety, mieliby zapewnić emeryci.

Francuski Trybunał Obrachunkowy w raporcie opublikowanym w tym tygodniu wezwał rząd i parlament do zrównoważenia budżetu ubezpieczeń społecznych do 2030 roku oraz podkreślił potrzebę działań korygujących już w przyszłym roku. Głosowanie odbyło się w tle masowych protestów dotyczących warunków w szkołach i kosztów życia, a rentowność 10-letnich francuskich obligacji skarbowych w tym tygodniu przekroczyła 5% po raz pierwszy od 2002 roku.

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