法国国民议会在一读中否决了政府提出的2027年社会保障预算草案。据阿纳多卢通讯社报道，该法案已移交参议院。

国民议会表决

BFMTV报道，议员以115票对1票否决了该文件的收入部分，此前已删除大多数关键措施。因此，整项法案在未审议其支出部分的情况下被否决。

左翼力量议员、极右翼政党“国民联盟”及其盟友，以及保守派“共和党”的大多数代表投票反对该文本。大多数支持政府的议员弃权，而中间派MoDem党的一名代表投了赞成票。

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参议院审议及计划参数

参议院应于11月9日开始审议该文件最初的政府版本。本月早些时候，该草案也被国民议会社会事务委员会否决。

据《世界报》报道，政府计划进行大幅节省，以将社会保障体系赤字从2026年的218亿欧元降至2027年的127亿欧元。据该报消息，其中很大一部分节省将由退休人员承担。

法国审计法院在本周发布的一份报告中，呼吁政府和议会在2030年前实现社会保障预算平衡，并强调最早在明年就需要采取纠正措施。此次表决正值因学校条件和生活成本引发大规模抗议之际，而法国10年期国债收益率本周自2002年以来首次超过5%。

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