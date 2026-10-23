Финляндия первой в мире одобрила проект хранилища ядерных отходов

Финляндия стала первой страной в мире, выдавшей лицензию на эксплуатацию хранилища для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива. Объект предназначен для длительного хранения опасных отходов глубоко под землей.

Согласно заявлению, этот шаг позволяет эксплуатационной компании Posiva осуществлять герметизацию и окончательное захоронение высокорадиоактивных ядерных отходов с финских атомных электростанций «Олкилуото» и «Ловииса» на площадке на острове Олкилуото на западе страны.

В заявлении отмечается, что хранилище может эксплуатироваться в течение примерно ста лет, после чего оно будет герметично закрыто.

Прежде чем начать эксплуатацию, Управление по радиационной и ядерной безопасности должно выдать разрешение по результатам инспекции.

Правительство подчеркнуло, что было уделено должное внимание безопасности населения и работников объекта, а также защите окружающей среды.

«Наша ответственность перед будущими поколениями заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование ядерной энергии — от строительства до окончательного захоронения отработанного топлива», – отметила министр по вопросам климата и окружающей среды Сари Мултала.

Объект, расположенный на территории АЭС «Олкилуото», состоит из наземного комплекса для герметизации отработанного топлива и хранилища окончательного захоронения под названием «Онкало» (с финского языка — «пещера»), которое было построено на глубине более 400 метров.

По данным правительства, в хранилище можно хранить не более 6 500 тонн урана.

Отработанное ядерное топливо будет герметично упаковано в специальные контейнеры, состоящие из чугунной вставки, окруженной медной оболочкой толщиной 5 сантиметров.

Контейнеры будут опускаться в скважины, пробуренные в скальной породе, и окружаться дополнительным защитным слоем бентонитовой глины.

Источник: dpa.

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