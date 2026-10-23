Фінляндія безоплатно передасть Україні 10 локомотивів
Фінляндія передасть «Укрзалізниці» 10 локомотивів і комплектуючі до них без оплати. Угоду підписали 22 жовтня під час Українсько-фінського бізнес-форуму.
Документ підписали на пленарному засіданні форуму. У ньому взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та представники фінського бізнесу.
Росія цілеспрямовано б'є по локомотивному парку України. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 300 тепловозів. Ремонт коштує дорого і триває довго, а частину техніки відновити вже неможливо.
Фінські локомотиви можуть працювати без живлення від контактної мережі. Через удари по енергетиці і перебої зі світлом це дозволяє не зупиняти рух поїздів.
Від такої тяги залежать:
- пасажирські перевезення та евакуація;
- доставка гуманітарної допомоги;
- робота підприємств і експорт.
Україна формує міжнародну коаліцію, щоб поповнити парк локомотивів. Роботу почали на саміті «Карпатська вісімка», де низка партнерів погодилася передати Україні вживані локомотиви. Тепер, за словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ці домовленості треба якнайшвидше перетворити на реальну техніку.
Раніше прем’єр Фінляндії Орпо прибув до Києва.
Після цього Фінляндія підписала з Україною угоди на €300 мільйонів.
Окрім того, Україна отримає від Фінляндії €2 млн гуманітарної допомоги.