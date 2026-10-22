Фінляндія підписала з Україною угоди на €300 мільйонів

Україна та Фінляндія підписали сім документів про співпрацю загальною вартістю близько €300 мільйонів. Домовленості охоплюють оборону, виробництво безпілотників, супутниковий зв’язок, залізничний транспорт і промисловість. Серед конкретних рішень — передача Україні десяти тепловозів і плани створити у Фінляндії спільні підприємства з виробництва безпілотних систем.

Україна та Фінляндія домовилися про новий пакет підтримки на суму близько €300 мільйонів. У Києві в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо підписали сім документів, які передбачають співпрацю в різних сферах.

За його словами, підписані домовленості мають розширити можливості для спільної роботи двох країн. «Сьогодні є новий пакет підтримки для України від Фінляндії і є угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів були підписані, і загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей — близько 300 мільйонів євро», — сказав президент.

Фінляндія передасть Україні десять тепловозів

Одна з угод стосується залізничного транспорту. Представники України та Фінляндії підписали сертифікат про дарування Україні десяти тепловозів. Документ підписали Сергій Корецький і Петтері Орпо. Передача локомотивів має стати частиною співпраці між країнами у транспортній сфері.

Україна розвиватиме супутниковий зв’язок для оборони

Окрему увагу сторони приділили оборонним технологіям і космічній галузі. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв, віцепрезидент Nokia Defense Мікко Віітаніємі та генеральний директор ICEYE UKRAINE Володимир Цабал підписали лист про наміри щодо співпраці.

Йдеться, зокрема, про розвиток можливостей Міністерства оборони України у сфері супутникового зв’язку. Така співпраця має допомогти розвивати технологічні рішення, потрібні для оборони країни.

У Фінляндії планують виробляти військові безпілотники

Ще одна домовленість стосується виробництва безпілотних систем. Виконавчий директор українського ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем» («Генерал Черешня») Даниїл Ваховський і член правління PATRIA GROUP Мікко Лейно підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ підтверджує намір сторін продовжувати стратегічну співпрацю та створити у Фінляндії спільне підприємство. Воно має займатися розробленням і виробництвом безпілотних систем військового та подвійного призначення.

Ще один документ стосується важких безпілотних авіаційних систем — зокрема дронів-бомбардувальників і носіїв. Директорка з розвитку компанії «Бавовна Мілтех» Вікторія Єрохіна та віцепрезидент фінської компанії INSTA Вілле Кеттула підписали спільну заяву про наміри створити у Фінляндії виробничі потужності для розроблення та випуску такої техніки. Таким чином, домовленості передбачають не лише обмін досвідом, а й плани щодо створення виробництва безпілотників за участю українських і фінських компаній. Водночас підписані документи фіксують наміри сторін: конкретні строки реалізації цих проєктів у повідомленні не вказані.

Україна та Фінляндія посилять промислові зв’язки

Співпрацю планують розширювати й за межами оборонної сфери. Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник і директор з питань підприємництва, міжнародної торгівлі та малого й середнього бізнесу Конфедерації фінської промисловості Петрі Вуоріо підписали меморандум про створення Українсько-фінської промислової ради. Нова рада має стати майданчиком для розвитку контактів між підприємствами двох країн. Така взаємодія може допомогти українському та фінському бізнесу знаходити партнерів і розвивати спільні проєкти.

Ще одна домовленість стосується житлового будівництва. Генеральний директор ТОВ «Авантаж Технолоджи» Олег Адаменко та віцепрезидент фінської компанії ELEMATIC OYJ Тоні Рауванто підписали лист про наміри щодо проєкту індустріалізованого житлового будівництва та створення заводу збірного залізобетону. Цей напрям передбачає співпрацю у сфері сучасних будівельних технологій. Водночас деталі майбутнього проєкту, зокрема строки його запуску, у повідомленні не уточнюються.

Україна та Фінляндія розширюють співпрацю

Крім цього, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський і комерційний директор компанії KENNO TECH Самюель Хірвонен підписали меморандум про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ і фінською компанією. У повідомленні не наведено докладного переліку заходів, які передбачає цей документ. Водночас він став одним із семи підписаних у Києві документів, спрямованих на розвиток партнерства між Україною та Фінляндією.

Загалом домовленості охоплюють транспорт, оборонні технології, безпілотні системи, промисловість і будівництво. Заявлена вартість усіх угод становить близько €300 мільйонів. Проте це загальна сума домовленостей, а не підтвердження того, що вся сума вже надійшла Україні. Про результати зустрічі повідомив Зеленський.

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