Финляндия подписала с Украиной соглашения на сумму 300 миллионов евро

Украина и Финляндия подписали семь документов о сотрудничестве общей стоимостью около 300 млн евро. Соглашения охватывают сферу обороны, производство беспилотников, спутниковую связь, железнодорожный транспорт и промышленность. Среди конкретных решений — передача Украине десяти тепловозов и планы по созданию в Финляндии совместных предприятий по производству беспилотных систем.

Украина и Финляндия договорились о новом пакете поддержки на сумму около 300 млн евро. В Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо были подписаны семь документов, предусматривающих сотрудничество в различных сферах.

По его словам, подписанные соглашения должны расширить возможности для совместной работы двух стран. «Сегодня есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии и есть соглашения, которые дают нам дополнительные возможности для сотрудничества. Было подписано семь документов, и общий объем сегодняшних соглашений составляет около 300 миллионов евро», — сказал президент.

Финляндия передаст Украине десять тепловозов

Одно из соглашений касается железнодорожного транспорта. Представители Украины и Финляндии подписали сертификат о передаче Украине десяти тепловозов в дар. Документ подписали Сергей Корецкий и Петтери Орпо. Передача локомотивов должна стать частью сотрудничества между странами в транспортной сфере.

Украина будет развивать спутниковую связь для обороны

Особое внимание стороны уделили оборонным технологиям и космической отрасли. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, вице-президент Nokia Defense Микко Виитаниеми и генеральный директор ICEYE UKRAINE Владимир Цабал подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества.

Речь идет, в частности, о развитии возможностей Министерства обороны Украины в сфере спутниковой связи. Такое сотрудничество должно помочь в разработке технологических решений, необходимых для обороны страны.

В Финляндии планируют производить военные беспилотники

Еще одна договоренность касается производства беспилотных систем. Исполнительный директор украинского ООО «Центр исследований беспилотных систем» («Генерал Черешня») Даниил Ваховский и член правления PATRIA GROUP Микко Лейно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подтверждает намерение сторон продолжить стратегическое сотрудничество и создать в Финляндии совместное предприятие. Оно будет заниматься разработкой и производством беспилотных систем военного и двойного назначения.

Еще один документ касается тяжелых беспилотных авиационных систем — в частности, дронов-бомбардировщиков и носителей. Директор по развитию компании «Бавовна Милтех» Виктория Ерохина и вице-президент финской компании INSTA Вилле Кеттула подписали совместное заявление о намерении создать в Финляндии производственные мощности для разработки и выпуска такой техники. Таким образом, договоренности предусматривают не только обмен опытом, но и планы по созданию производства беспилотников с участием украинских и финских компаний. В то же время подписанные документы фиксируют намерения сторон: конкретные сроки реализации этих проектов в сообщении не указаны.

Украина и Финляндия укрепят промышленные связи

Сотрудничество планируется расширять и за пределами оборонной сферы. Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и директор по вопросам предпринимательства, международной торговли и малого и среднего бизнеса Конфедерации финской промышленности Петри Вуорио подписали меморандум о создании Украинско-финского промышленного совета. Новый совет должен стать площадкой для развития контактов между предприятиями двух стран. Такое взаимодействие может помочь украинскому и финскому бизнесу находить партнеров и развивать совместные проекты.

Еще одна договоренность касается жилищного строительства. Генеральный директор ООО «Авантаж Технолоджи» Олег Адаменко и вице-президент финской компании ELEMATIC OYJ Тони Рауванто подписали письмо о намерениях относительно проекта индустриализированного жилищного строительства и создания завода сборного железобетона. Это направление предусматривает сотрудничество в сфере современных строительных технологий. В то же время детали будущего проекта, в частности сроки его запуска, в сообщении не уточняются.

Украина и Финляндия расширяют сотрудничество

Кроме того, министр внутренних дел Украины Иван Выговский и коммерческий директор компании KENNO TECH Самуэль Хирвонен подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и финской компанией. В сообщении не приведён подробный перечень мероприятий, предусмотренных этим документом. В то же время он стал одним из семи подписанных в Киеве документов, направленных на развитие партнёрства между Украиной и Финляндией.

В целом договоренности охватывают транспорт, оборонные технологии, беспилотные системы, промышленность и строительство. Заявленная стоимость всех соглашений составляет около 300 млн евро. Однако это общая сумма договоренностей, а не подтверждение того, что вся сумма уже поступила в Украину. О результатах встречи сообщил Зеленский.

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