Прем’єр Фінляндії Орпо прибув до Києва

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22 жовтня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув із візитом до Києва. Фінляндія вже надала Україні майже 5 млрд євро допомоги, а метою поїздки є підтвердження подальшої підтримки.

У програмі візиту заплановані зустрічі з українським керівництвом і бізнес-форум за участю фінських компаній.

«Прем’єр-міністр Орпо також висловить підтримку реформам, необхідним для вступу України до ЄС. Вони важливі не лише для європейської інтеграції країни, а й для її громадян, бізнесу та відновлення економіки», — йдеться в повідомленні пресслужби уряду Фінляндії.

У межах візиту також відбудеться українсько-фінський бізнес-форум за участю представників понад десяти фінських компаній.

Орпо востаннє відвідував Україну в травні 2025 року, а перед цим — у серпні 2023-го.

Джерело: уряд Фінляндії

До цього президент Фінляндії заявив про прогрес на мирних переговорах у Норвегії.

Раніше президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

Після цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло.

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