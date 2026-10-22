Premier Finlandii Orpo przybył do Kijowa

22 października premier Finlandii Petteri Orpo przybył z wizytą do Kijowa. Finlandia przekazała już Ukrainie prawie 5 mld euro pomocy, a celem tej podróży jest potwierdzenie dalszego wsparcia.

W programie wizyty przewidziano spotkania z ukraińskimi władzami oraz forum biznesowe z udziałem fińskich przedsiębiorstw.

„Premier Orpo wyrazi również poparcie dla reform niezbędnych do przystąpienia Ukrainy do UE. Są one ważne nie tylko dla integracji europejskiej kraju, ale także dla jego obywateli, biznesu i ożywienia gospodarki” – czytamy w komunikacie biura prasowego rządu Finlandii.

W ramach wizyty odbędzie się również ukraińsko-fińskie forum biznesowe z udziałem przedstawicieli ponad dziesięciu fińskich firm.

Orpo ostatni raz odwiedził Ukrainę w maju 2025 roku, a przedtem – w sierpniu 2023 roku.

Źródło: rząd Finlandii

Wcześniej prezydent Finlandii poinformował o postępach w rozmowach pokojowych w Norwegii.

Wcześniej, 20 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Norwegii, gdzie zaplanował serię spotkań z międzynarodowymi partnerami.

Następnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo.

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