Премьер-министр Финляндии Орпо прибыл в Киев
22 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с визитом в Киев. Финляндия уже предоставила Украине почти 5 млрд евро помощи, а целью поездки является подтверждение дальнейшей поддержки.
В программе визита запланированы встречи с украинским руководством и бизнес-форум с участием финских компаний.
«Премьер-министр Орпо также выразит поддержку реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС. Они важны не только для европейской интеграции страны, но и для ее граждан, бизнеса и восстановления экономики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Финляндии.
В рамках визита также состоится украинско-финский бизнес-форум с участием представителей более десяти финских компаний.
Орпо последний раз посещал Украину в мае 2025 года, а до этого — в августе 2023 года.
Источник: правительство Финляндии
До этого президент Финляндии заявил о прогрессе на мирных переговорах в Норвегии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.
После этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло.