Премьер-министр Финляндии Орпо прибыл в Киев

22 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с визитом в Киев. Финляндия уже предоставила Украине почти 5 млрд евро помощи, а целью поездки является подтверждение дальнейшей поддержки.

В программе визита запланированы встречи с украинским руководством и бизнес-форум с участием финских компаний.

«Премьер-министр Орпо также выразит поддержку реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС. Они важны не только для европейской интеграции страны, но и для ее граждан, бизнеса и восстановления экономики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Финляндии.

В рамках визита также состоится украинско-финский бизнес-форум с участием представителей более десяти финских компаний.

Орпо последний раз посещал Украину в мае 2025 года, а до этого — в августе 2023 года.

Источник: правительство Финляндии

До этого президент Финляндии заявил о прогрессе на мирных переговорах в Норвегии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

После этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло.

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