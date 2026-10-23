Finlandia przekaże Ukrainie 10 lokomotyw nieodpłatnie

Finlandia przekaże „Ukrzaliznicy” 10 lokomotyw wraz z częściami zamiennymi bezpłatnie. Umowę podpisano 22 października podczas ukraińsko-fińskiego forum biznesowego.

Dokument podpisano podczas sesji plenarnej forum. Wzięli w niej udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Serhij Korecki, premier Finlandii Petteri Orpo oraz przedstawiciele fińskiego biznesu.

Rosja celowo niszczy tabor lokomotyw Ukrainy. Od początku pełnej inwazji uszkodzono lub zniszczono prawie 600 lokomotyw Ukrzaliznicy, w tym ponad 300 lokomotyw spalinowych. Naprawa jest kosztowna i długotrwała, a części sprzętu nie da się już odnowić.

Fińskie lokomotywy mogą działać bez zasilania z sieci trakcyjnej. Ze względu na ataki na sektor energetyczny i przerwy w dostawach prądu pozwala to na utrzymanie ruchu pociągów.

Od takich lokomotyw zależą:

przewozy pasażerskie i ewakuacja;

dostawy pomocy humanitarnej;

działalność przedsiębiorstw i eksport.

Ukraina tworzy międzynarodową koalicję w celu uzupełnienia taboru lokomotyw. Prace rozpoczęto podczas szczytu „Karpacka Ósemka”, gdzie szereg partnerów zgodziło się przekazać Ukrainie używane lokomotywy. Teraz, według ministra ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoły Kalasznika, porozumienia te należy jak najszybciej przełożyć na rzeczywisty tabor.

Wcześniej do Kijowa przybył premier Finlandii Orpo.

Następnie Finlandia podpisała z Ukrainą umowy o wartości 300 mln euro.

Ponadto Ukraina otrzyma od Finlandii 2 mln euro pomocy humanitarnej.

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