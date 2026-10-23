Кабмін спростив правила отримання статусу учасника бойових дій

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Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД). Нові правила мають полегшити процедуру для військових, які отримали цей статус до початку повномасштабної війни, а після 24 лютого 2022 року знову стали на захист України.

В уряді пояснюють, що раніше військові, які вже мали статус УБД, могли зіткнутися з бюрократичними перешкодами під час оформлення статусу за участь у відсічі повномасштабної агресії Росії. Причиною були юридичні колізії та відсутність чіткого механізму для таких випадків.

Зміни мають усунути ці перешкоди. Тепер статус УБД за загальною процедурою надаватимуть незалежно від того, чи отримувала людина його раніше за іншою підставою.

Це стосується військових, які мають право на статус за різні періоди та види діяльності, передбачені статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, йдеться про участь у бойових діях на території інших держав, розмінуванні та спеціальних завданнях, антитерористичній операції й операції Об'єднаних сил, а також у заходах із захисту України після початку повномасштабного вторгнення. Окремі підстави передбачені для учасників руху опору та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва.

Якщо військовий має право на статус УБД за кількома підставами одночасно, йому видаватимуть одне паперове посвідчення - за обраною підставою.

Інформацію про наявність статусу за іншими підставами можна буде підтвердити витягом з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Також урядові зміни враховують можливість автоматичного надання статусу через електронні реєстри.

За даними Кабміну, нові правила дадуть змогу близько тисячі військовослужбовцям, які брали участь у захисті країни на різних етапах, оформити статус УБД за участь у відсічі повномасштабного вторгнення.

В уряді також зазначають, що зміни мають допомогти уникнути ситуацій, коли через юридичні або технічні розбіжності військові стикаються з перешкодами в оформленні статусу та реалізації пов’язаних із ним прав.

Військовослужбовцям, які раніше не могли оформити статус через наявність іншого посвідчення УБД, варто стежити за офіційним опублікуванням змін і набранням ними чинності.

Після цього вони зможуть звернутися до уповноважених органів із заявою. Також варто підготувати документи, що підтверджують участь у бойових діях або виконання відповідних завдань, зокрема довідки, накази та інші підтвердження.

Джерело: Урядовий портал

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