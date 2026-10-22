Відео: Кабмін дозволив приватним компаніям будувати підземні заводи для виробництва зброї

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Кабінет міністрів України ухвалив нові рішення для підтримки оборонно-промислового комплексу. Зокрема, приватному бізнесу дозволили будувати підземні виробничі об’єкти для оборонної галузі, а також спростили ввезення комплектувальних для виготовлення озброєння.

За словами очільника уряду, перше рішення передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих об'єктів, які використовуватимуть підприємства оборонно-промислового комплексу.

Відтепер приватні компанії можуть самостійно будувати такі приміщення, а після завершення будівництва продавати їх або здавати в оренду підприємствам, які безпосередньо займаються виробництвом зброї.

Як пояснив прем'єр-міністр, цей механізм має спростити створення додаткових виробничих площ та збільшити їхню кількість. Особливого значення таке рішення набуває на тлі посилення російських ударів.

«На практиці це означає, що відсьогодні приватні компанії можуть будувати і в майбутньому здавати в оренду або продавати такі об'єкти підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю. Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів», – зазначив Корецький.

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Друге рішення уряду стосується імпорту комплектувальних, необхідних для виробництва озброєння, яке фінансують міжнародні партнери України.

Згідно із запровадженим механізмом, такі товари можна буде ввозити на територію України зі звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Окремо уряд передбачив спрощення митних процедур для підприємств. Зокрема, йдеться про скорочення часу огляду та митного оформлення товарів із використанням механізму «єдиного вікна».

«Дуже важливо, що для бізнесу ми спрощуємо і в рази скорочуємо процедуру огляду та митного оформлення товарів через «єдине вікно», – наголосив прем'єр-міністр.

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