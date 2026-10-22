视频：乌克兰内阁批准私营企业建设地下武器生产厂

乌克兰内阁通过了支持国防工业体系的新决议。具体而言，允许私营企业为国防行业建设地下生产设施，并简化了用于制造武器的零部件进口手续。

据政府首脑称，第一项决定旨在吸引私营企业参与建设地下生产设施，这些设施将供国防工业综合体的企业使用。

从现在起，私营公司可以自主建设此类设施，并在竣工后将其出售或出租给直接从事武器生产的企业。

总理解释称，这一机制旨在简化新增生产空间的建设流程并增加其数量。在俄罗斯袭击日益加剧的背景下，该决定具有特殊意义。

“实际上，这意味着从今天起，私营公司可以建造此类设施，并在未来将其出租或出售给直接从事武器生产的企业。 这将简化相关流程并增加所需生产面积，特别是在俄罗斯袭击日益加剧的背景下，”科雷茨基指出。

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政府的第二项决定涉及进口用于生产武器的零部件，这些武器的生产由乌克兰的国际合作伙伴提供资金支持。

根据新实施的机制，此类商品可免征进口关税和增值税，进口至乌克兰境内。

此外，政府还计划为企业简化海关手续。具体而言，将通过“单一窗口”机制缩短货物查验和通关时间。

“对于企业而言，我们通过‘单一窗口’大幅简化并显著缩短了货物查验和通关手续，这一点非常重要，”总理强调道。

此前，科雷茨基曾指出存在滥用员工预留名额的情况。

此外，科雷茨基总理还宣布将加强对逃税者和逃税行为的处罚力度。

科雷茨基公布了乌克兰2027年的外部融资需求。

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