Film: Rada Ministrów zezwoliła prywatnym firmom na budowę podziemnych zakładów do produkcji broni
Rada Ministrów Ukrainy przyjęła nowe decyzje mające na celu wsparcie kompleksu obronno-przemysłowego. W szczególności zezwolono prywatnym przedsiębiorstwom na budowę podziemnych obiektów produkcyjnych dla przemysłu obronnego, a także uproszczono procedury importu komponentów do produkcji uzbrojenia.
Według szefa rządu pierwsza decyzja przewiduje zaangażowanie prywatnego biznesu w budowę podziemnych obiektów produkcyjnych, z których będą korzystać przedsiębiorstwa kompleksu obronno-przemysłowego.
Od tej pory prywatne firmy mogą samodzielnie budować takie obiekty, a po zakończeniu budowy sprzedawać je lub wynajmować przedsiębiorstwom, które bezpośrednio zajmują się produkcją broni.
Jak wyjaśnił premier, mechanizm ten ma ułatwić tworzenie dodatkowych powierzchni produkcyjnych i zwiększyć ich liczbę. Decyzja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście nasilających się rosyjskich ataków.
„W praktyce oznacza to, że od dzisiaj prywatne firmy mogą budować, a w przyszłości wynajmować lub sprzedawać takie obiekty przedsiębiorstwom, które bezpośrednio zajmują się produkcją broni. Ułatwi to i zwiększy liczbę niezbędnych powierzchni, zwłaszcza w obliczu nasilenia rosyjskich ataków” – zaznaczył Korecki.
Druga decyzja rządu dotyczy importu komponentów niezbędnych do produkcji uzbrojenia, finansowanego przez międzynarodowych partnerów Ukrainy.
Zgodnie z wprowadzonym mechanizmem towary te będzie można sprowadzać na terytorium Ukrainy ze zwolnieniem z cła przywozowego i podatku od wartości dodanej.
Osobno rząd przewidział uproszczenie procedur celnych dla przedsiębiorstw. W szczególności chodzi o skrócenie czasu kontroli i odprawy celnej towarów z wykorzystaniem mechanizmu „jednego okienka”.
„Bardzo ważne jest, że dla biznesu upraszczamy i wielokrotnie skracamy procedurę kontroli i odprawy celnej towarów poprzez »jedno okienko«” – podkreślił premier.
Wcześniej Korecki poinformował o nadużyciach związanych z rezerwowaniem pracowników.
Premier Korecki zapowiedział również zaostrzenie kar dla podmiotów prowadzących nielegalną działalność i osób uchylających się od płacenia podatków.
Korecki przedstawił potrzeby Ukrainy w zakresie finansowania zewnętrznego na rok 2027.