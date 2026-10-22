Видео: Кабмин разрешил частным компаниям строить подземные заводы по производству оружия

Кабинет министров Украины принял новые решения по поддержке оборонно-промышленного комплекса. В частности, частному бизнесу разрешили строить подземные производственные объекты для оборонной отрасли, а также упростили ввоз комплектующих для производства вооружения.

По словам главы правительства, первое решение предусматривает привлечение частного бизнеса к строительству подземных производственных объектов, которые будут использоваться предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Отныне частные компании могут самостоятельно строить такие помещения, а после завершения строительства продавать их или сдавать в аренду предприятиям, которые непосредственно занимаются производством оружия.

Как пояснил премьер-министр, этот механизм должен упростить создание дополнительных производственных площадей и увеличить их количество. Особое значение такое решение приобретает на фоне усиления российских ударов.

«На практике это означает, что с сегодняшнего дня частные компании могут строить и в будущем сдавать в аренду или продавать такие объекты предприятиям, которые непосредственно производят оружие. Это упростит и увеличит количество необходимых площадей, особенно на фоне интенсификации российских ударов», — отметил Корецкий.

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Второе решение правительства касается импорта комплектующих, необходимых для производства вооружения, которое финансируют международные партнеры Украины.

Согласно введенному механизму, такие товары можно будет ввозить на территорию Украины с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Отдельно правительство предусмотрело упрощение таможенных процедур для предприятий. В частности, речь идет о сокращении времени досмотра и таможенного оформления товаров с использованием механизма «единого окна».

«Очень важно, что для бизнеса мы упрощаем и в разы сокращаем процедуру досмотра и таможенного оформления товаров через «единое окно», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Корецкий заявил о злоупотреблениях с бронированием работников.

Также премьер Корецкий анонсировал ужесточение наказания для СЗЧ и уклонистов.

Корецкий назвал потребности Украины во внешнем финансировании на 2027 год.

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