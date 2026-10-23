乌克兰简化了解除账户冻结的程序：这对债务人会有哪些变化

自10月23日起，在债务全额清偿后，银行账户的冻结将自动解除，无需向执行机构申请或提交付款凭证。

新机制适用于86 470格里夫纳以下的债务。付款确认后，系统将在当天生成通知，银行须最迟于次日解除冻结。

此外，针对唯一住房的债务扣押门槛已从20个最低工资标准提高至50个最低工资标准——即432 350格里夫纳。

对于军人，在战时状态期间及其结束后一年内，除法律规定的例外情况外，其唯一住房将受到保护，免于因债务被强制执行。

来源：乌克兰司法部。

根据5月24日国家执行官的决定，“乌克兰酒业”国有企业的账户已被冻结。 该公司表示，这些账户是被国家执行局在强制执行2014年9月11日关于追缴1.8696亿格里夫纳罚款的决定过程中冻结的。

经济安全局在对温尼茨亚市“马尔瓦”珠宝厂涉嫌逃税990万格里夫纳的调查过程中，查扣了该企业近820件珠宝首饰。 据调查方称，该企业可能采用了人为拆分业务的手段。

资产追查与管理署（ARMA）已将100节查封的俄罗斯产铁路货车挂牌出售。 该批拍卖品包括80节用于运输工业货物和散装货物的半封闭式货车，以及20节封闭式货车。据该机构称，经目视检查，这些车厢的技术状况被评定为良好或尚可。

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