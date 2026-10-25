2026年10月25日节日——乌克兰“汽车驾驶员与道路建设工作者日”：历史与祝福

该节日的历史可追溯至苏联时期。1980年，苏联设立了“汽车驾驶员日”，定于10月的最后一个星期日庆祝。乌克兰宣布独立后，有必要在国家层面确立这一职业节日。 1993年10月13日，乌克兰总统列昂尼德·克拉夫丘克签署了第452/93号总统令，正式设立“汽车驾驶员日”。庆祝日期保持不变——仍为10月的最后一个星期日。

起初，这一节日仅面向公路运输从业人员。然而，1997年，其名称中增加了“及道路建设者”的字样。由此，“汽车驾驶员日”便成为了驾驶人员与道路建设及维修人员共同的职业节日。 1997年10月22日，莱昂尼德·库奇马总统颁布的总统令对相关内容进行了修订。自此，该节日的正式名称为“汽车驾驶员和道路建设者日”。

该节日的日期每年都会变化，因为它并非固定在某一天，而是定在10月的最后一个星期日。2026年，这一天是10月25日。 这种安排使得该职业节日能在休息日庆祝，尽管对许多交通从业人员而言，周日仍是普通工作日。无论日历如何，公交车、卡车、出租车及其他交通工具仍将按既定时间表运行。

这一天向谁致以祝贺

首先，这个节日是献给以驾驶为职业的司机们的。他们包括公交车、短途巴士、出租车、卡车、快递服务、特种运输及城际运输的司机。 他们的工作帮助人们通勤上下班、往返学校、出行旅行、接收货物以及享受各种服务。每一次出行背后，都凝聚着责任感、细心和对道路状况变化的快速反应能力。

与此同时，“汽车驾驶员与道路工作者日”不仅是向那些握着方向盘的人致以祝贺的契机。机械师、汽车维修工、调度员、车队员工、物流公司及维修站的工作人员也都参与其中。 他们负责检查车辆是否正常运行、组织行程、监控车辆技术状态并协助排除故障。如果没有他们的辛勤工作，即便是最先进的汽车也无法长期安全地运行。

公路建设工作者是节日庆祝活动中的重要一环。这些专业人员负责修建新道路、修复受损路面、安装交通标志、划设道路标线，并保障交通安全。 他们不仅在温暖的季节工作：冬季需要清雪、处理结冰路段，并确保重要路线的畅通。他们的工作质量直接影响着司机和乘客的舒适度与安全性。

在乌克兰，即使在全面战争期间，这项工作也具有特殊的重要性。 公路运输有助于运送人道主义物资、配送食品和药品、疏散人员以及维持企业正常运转。而道路工作者则负责修复受损路段，并在必要时确保道路畅通。 乌克兰社区与领土发展部在祝贺这一职业节日的贺词中，特别强调了司机、运输商、机械师和道路工作者在维持交通系统及社区间联系方面所发挥的作用。

如何庆祝“汽车司机与道路建设工作者日”

在乌克兰的“汽车驾驶员与道路工作者日”，人们通常会向交通领域的从业人员致以祝贺。企业负责人可能会颁发表彰证书、感谢信和奖章，表彰经验丰富的员工以及在各自职业领域取得成就的人员。 交通企业有时会为员工举办隆重的聚会或小型庆祝活动。不过，并没有统一的强制性庆祝传统——一切取决于具体的企业、机构或家庭。

对于业余司机来说，这一天也可以成为关注自己爱车的好契机。例如，检查轮胎、刹车、车灯的状况，以及各种机油液位的水平和雨刮器的运行状况。 在十月底，这一点尤为重要，因为天气逐渐转冷，降雨、雾气和霜冻也日益频繁。为冬季做好车辆准备有助于降低故障风险，让出行更加安全。

部分车主会与同样热爱汽车的朋友们共度这一天。他们可以讨论新车型、分享爱车保养经验、回忆旅行经历，或者如果当地举办汽车展，还可以去参观。 对有些人来说，这只是向经常在方向盘后度过大量时间的亲人致以祝福的机会。而对于在节日当天工作的职业司机来说，最棒的礼物或许就是一段平静的班次和一条安全的道路。

为何要重视道路安全

“汽车驾驶员日”不仅是表达祝福的日子，更是提醒每位道路参与者履行责任的契机。即使是经验丰富的驾驶员，也可能因能见度低、路面湿滑或他人疏忽而遭遇危险情况。 因此，遵守限速规定、保持安全车距以及酒后绝不驾车至关重要。同样重要的是，行车时不要使用手机，并始终系好安全带。

秋季的道路状况变化尤为迅速。雨水会使路面变得湿滑，而散落在沥青路面的落叶则会降低轮胎与路面的附着力。 早晚时段，驾驶员更容易遇到雾气，且白昼时间变短。因此，需要更仔细地观察道路情况，在转弯和人行横道前提前减速，并检查车头灯是否正常工作。

安全不仅取决于驾驶员。行人也应在指定地点过马路，不要突然走上车道，并在夜间使用反光装置。 对于乘客而言，在设有安全带的地方系好安全带至关重要。此外，应定期检查车辆的技术状况，而不仅仅是在长途旅行前才检查。这些简单的习惯有助于降低所有道路使用者的风险。

关于驾驶员职业的有趣事实

汽车运输是日常生活的重要组成部分：人们利用它上下班、运送货物、载客以及旅行。 与此同时，一次普通的公交出行或包裹配送背后，凝聚着许多人的辛勤工作——从司机、调度员到机械师和道路维护人员。正因如此，乌克兰的这一节日将多个职业凝聚在一起，而不仅仅是驾驶汽车的人。

该职业的另一大特点是必须时刻适应道路状况。长途客车和卡车司机可能需要在驾驶座上度过数小时，规划路线并考虑天气、拥堵及交通限制等因素。 对他们而言，不仅驾驶技能至关重要，警觉性、沉着冷静以及遵守工作与休息制度同样不可或缺。过度疲劳会降低注意力，因此适时休息和充足睡眠是安全作业的重要组成部分。

而道路维护人员则承担着大量工作，这些工作往往只有在出现问题时才会被司机注意到。平整的路面、清晰的路标、完好的交通标志以及充足的路灯，都有助于疏导交通并降低道路风险。 道路维修可能会造成暂时的 inconvenience，但其目的是将基础设施维持在良好状态。因此，这个行业节日也提醒人们关注那些直接在公路、街道和维修现场工作的人员。

2026年的“汽车驾驶员日”何时庆祝

2026年的“汽车驾驶员与道路工作者日”定于10月25日（星期日）。 这是由乌克兰总统令设立的年度职业节日，旨在凝聚公路运输和道路建设行业的从业人员。该节日定于10月的最后一个星期日，因此具体日期会随公历而变化。

这一天，人们向职业司机、运输商、机械师、调度员和道路工作者，以及将驾驶视为乐趣的汽车爱好者致以祝贺。 这是一个向那些致力于维护交通畅通、运送乘客和货物以及维护道路状况的人们表达感谢的机会。同时，这也提醒我们：安全的出行取决于每位道路参与者的责任感。