В Украине упростили процедуру снятия ареста со счетов: что изменится для должников

С 23 октября арест с банковских счетов после полного погашения долга будет сниматься автоматически, без обращения к исполнителям и представления квитанций.

Новый механизм будет действовать для долгов до 86 470 грн. После подтверждения оплаты система сформирует уведомление в тот же день, а банк должен снять арест не позднее следующего дня.

Также порог задолженности для взыскания единственного жилья повысили с 20 до 50 минимальных зарплат — до 432 350 грн.

Для военнослужащих во время военного положения и в течение года после его окончания предусмотрена защита единственного жилья от взыскания за долги, за исключением определенных законом случаев.

Источник: Министерство юстиции Украины.

Счета ГП «Укрспирт» арестованы в соответствии с решением госисполнителя от 24 мая. Компания сообщает, что счета были заблокированы в рамках принудительного исполнения Госисполнительной службой решения от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму 186,96 млн грн.

Бюро экономической безопасности арестовало почти 820 ювелирных изделий на предприятии «Ювелирная фабрика «Мальва» в Виннице в рамках расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов на сумму 9,9 млн грн. По версии следствия, предприятие могло использовать схему искусственного дробления бизнеса.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выставило на продажу 100 арестованных железнодорожных вагонов российского происхождения. В лот вошли 80 полувагонов для промышленных и сыпучих грузов и 20 крытых вагонов. По данным ведомства, их техническое состояние при визуальном осмотре оценили как хорошее или удовлетворительное.

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