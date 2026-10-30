В Украине водитель установил рекорд по количеству нарушений ПДД, получив более 800 штрафов

В 2026 году в отношении 50 водителей, которые больше всех задерживают уплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, было возбуждено 6 235 исполнительных производств. По состоянию на октябрь почти 77 % из них остаются незакрытыми. В то же время с начала года в реестр было внесено 395 780 штрафов за нарушение ПДД.

Почти треть всех дел в отношении 50 крупнейших должников приходится всего на пятерых человек — в общей сложности 2 034 дела.

Абсолютным рекордсменом стал водитель, в отношении которого в 2026 году было возбуждено 825 исполнительных производств. Из них 98% до сих пор остаются активными.

Второй должник в рейтинге имеет 383 дела, из которых 95% остаются незакрытыми. Еще по 280 дел приходится на третьего и четвертого водителей. У первого из них активными являются 96% дел, а у второго — 100%.

В целом у 58% крупнейших должников все исполнительные производства, открытые в этом году, до сих пор остаются активными.

В то же время есть и те, кто полностью рассчитался с государством: четверо водителей уплатили все штрафы и не имеют ни одного незакрытого дела за 2026 год. Еще один должник с 225 делами имеет лишь четыре активных дела.

Средний возраст водителей, попавших в нынешний рейтинг крупнейших должников, составляет 41 год. Самому молодому нарушителю — 22 года, самому старшему — 63.

Больше всего должников — в возрастной категории от 41 до 50 лет. Это 17 водителей, на долю которых приходится 2 526 исполнительных производств.

Еще 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет имеют в общей сложности 1 794 исполнительных производства.

По состоянию на октябрь 2026 года в реестр было внесено 395 780 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

При этом 50 водителей, имеющих активные исполнительные производства за все предыдущие годы, накопили в общей сложности 21 443 штрафа. В среднем это 429 штрафов на одного человека.

По результатам исследования, наибольшее количество штрафов имеет водитель, который также возглавил рейтинг по количеству штрафов, полученных в 2026 году. Всего на его счету 1 482 нарушения.

Следующие позиции занимают водители с 1 366, 1 057, 856 и 808 штрафами соответственно.

По состоянию на октябрь в Едином реестре должников насчитывается 2 029 240 исполнительных производств в отношении неуплаченных штрафов за нарушение ПДД.

В «Опендатабот» также обратили внимание, что два рейтинга — топ-50 должников по количеству исполнительных производств, открытых в 2026 году, и топ-50 водителей по общему количеству накопленных штрафов — не совпадают.

Это означает, что наибольшее количество новых исполнительных производств за год не обязательно свидетельствует о наибольшем общем количестве штрафов, накопленных водителем за всё время.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

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