В рядах ВСУ разоблачили российского агента, сменившего 77 телефонных номеров

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила завербованного ФСБ военнослужащего, который передавал России координаты украинских военных объектов на южном фронте. Для сокрытия связи с российской спецслужбой агент сменил 77 телефонных номеров и использовал 18 смартфонов.

Операция была проведена при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

По данным следствия, задержанный был военнослужащим-контрактником, завербованным ФСБ. Он корректировал российские удары по объектам Сил обороны на Херсонском и Запорожском направлениях.

Для конспирации связи с российской спецслужбой фигурант использовал 18 смартфонов и каждые два дня менял SIM-карты. Всего он сменил 77 телефонных номеров.

После вербовки военный записывал для российского куратора голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов, где проходил службу.

Больше всего российскую спецслужбу интересовали геолокации инженерных переправ и фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в 5–10 км от линии боевого столкновения.

Кроме того, агент отмечал на Google Maps и передавал врагу координаты смежных соединений украинских войск.

Как установило расследование, военнослужащий попал в поле зрения ФСБ, когда искал «легкие» заработки в тематических Telegram-каналах.

Сотрудники СБУ своевременно приняли меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на юге Украины.

Агента задержали после того, как он самовольно покинул воинскую часть и пытался скрываться сначала в Одессе, а затем в Николаеве. По информации СБУ, он планировал «залечь на дно».

Следователи сообщили военнослужащему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Об этом сообщили в СБУ.

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агентка российской военной разведки, которую СБУ разоблачила в октябре 2024 года в Харькове.

Напомним, что в Винницкой области разоблачили и задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки России по энергетическим объектам. Женщина собирала информацию о генерирующих объектах и передавала координаты врагу.

Ранее СБУ и Нацполиция сорвали очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Киеве. На этот раз в центре столицы задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти Украины.

Российский агент, действовавший в Кировоградской области, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник по заказу РФ пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны Вооружённых Сил Украины.

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