乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该人员曾向俄罗斯提供乌克兰南部战线军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯情报机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

此次行动是在乌克兰武装部队总司令协助下开展的。

据调查显示，被捕者是一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的合同制军人。他曾协助俄罗斯对赫尔松和扎波罗热方向的乌克兰国防军目标实施精准打击。

为掩护与俄罗斯特工机构的联络，该嫌疑人使用了18部智能手机，并每两天更换一次SIM卡。他总共更换了77个电话号码。

被招募后，这名军人会为俄罗斯联络员录制语音信息，详细描述其服役所在的军事设施。

俄罗斯特工机构最感兴趣的是距离交战线5至10公里范围内乌克兰武装部队（ZSU）的工程渡口和防御工事的地理位置。

此外，该间谍还在Google Maps上标注并向敌方传递了乌克兰军队相邻部队的坐标。

调查显示，该名军人是在主题Telegram频道中寻找“轻松”赚钱机会时，被FSB盯上的。

乌克兰安全局（SBU）人员及时采取了措施，确保了乌克兰南部国防军阵地的安全。

该间谍在擅自离开部队后，先是在敖德萨、随后在尼古拉耶夫试图藏匿，最终被捕。据乌克兰安全局消息，他原本计划“销声匿迹”。

调查人员已向该军人告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》的两项罪名：

《乌克兰刑法典》第111条第2款 ——在战时状态下实施的叛国罪；

《乌克兰刑法典》第407条第5款——擅自离开部队。

目前，该嫌疑人已被羁押，不得保释。他可能面临终身监禁并没收财产的刑罚。

此次综合行动是在赫尔松国防领域南方地区专门检察院的程序指导下开展的。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

根据反间谍部门和安全局调查人员的证据，一名俄罗斯军事情报特工被判处15年监禁并没收财产，该特工于2024年10月在哈尔科夫被乌克兰安全局（SBU）揭发。

此前，在文尼察州，一名负责协调俄罗斯对能源设施袭击行动的FSB女间谍被查获并拘留。该女子收集发电设施的情报，并将坐标传递给敌方。

此前，乌克兰安全局（SBU）和国家警察挫败了俄罗斯特工机构又一次企图在基辅制造动荡的行动。此次，在首都中心地区，一名正准备纵火焚烧乌克兰国家记忆研究所大楼的FSB特工被捕。

一名在基洛沃格勒州活动的俄罗斯间谍被判处15年监禁并没收财产。该犯罪分子受俄罗斯联邦指使，企图在护送乌克兰武装部队车队的特勤车辆上安装GPS追踪器。

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