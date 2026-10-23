商人伊戈尔·科洛莫伊斯基在庭审期间就与俄罗斯可能达成的停火协议以及乌克兰的经济前景发表了看法。

“停火——是的，很好。但军队该怎么办？这是第一个问题。在国外的男人们又该如何？这是第二个问题。而最重要的——第三个问题是：欧洲还会继续提供资金吗？和平何时才能到来？”他说道。

科洛莫伊斯基还提到了谷物和冶金产品出口方面的问题，以及可能出现的外贸逆差。

“今天格里夫纳对美元的实际汇率是多少？嗯，你们自己想想。60？我认为是150。150——这还不算恐慌的情况，”这位商人说道，并补充说，现有的储备大约够维持汇率一年左右。

与此同时，科洛莫伊斯基对与俄罗斯谈判的前景持怀疑态度：“我对谈判完全无动于衷，因为我早就知道这不会有什么结果。”

上述评估仅代表该商人的个人观点，并非官方汇率预测。

法院驳回了伊戈尔·科洛莫伊斯基关于将羁押措施变更为较轻形式的申请，并裁定其继续羁押至5月1日。该商人的保释金减少了近8亿格里夫纳，现为11亿格里夫纳。这一信息来自3月3日庭审期间的法院裁决。

乌克兰商人伊戈尔·科洛莫伊斯基在基辅谢甫琴科区法院的庭审中向法官表示，有人“向她塞了一份由罪犯伪造的鉴定报告”。

伊戈尔·科洛莫伊斯基称，袭击“Kvartal-95”工作室前共同所有人蒂穆尔·明迪奇的行凶者，据称是在乌克兰驻以色列大使馆获得了用于实施暗杀的武器。

关注我们在