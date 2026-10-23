乌克兰政府简化了获得“作战人员”身份的规则

乌克兰内阁修改了授予“作战行动参与者”（УБД）身份的程序。新规定旨在简化那些在全面战争爆发前已获得该身份、且在2022年2月24日后再次挺身捍卫乌克兰的军人所面临的申请流程。

政府方面解释称，此前，已拥有“战斗行动参与者”身份的军人，在因参与抵御俄罗斯全面侵略而申请相关身份时，可能会面临官僚障碍。 原因在于法律冲突以及缺乏针对此类情况的明确机制。

此次修订旨在消除这些障碍。今后，无论个人此前是否因其他理由获得过该身份，都将按照通用程序授予“参与抵御全面侵略”身份。

这适用于根据乌克兰《关于战争退伍军人地位及其社会保护保障》法第6条规定，因不同时期及活动类型而有权获得该身份的军人。

具体而言，包括在其他国家领土上参与作战行动、排雷及特殊任务、反恐行动和联合部队行动，以及在全面入侵开始后参与保卫乌克兰的行动。 此外，还为抵抗运动参与者及参与秘密合作的人员规定了单独的认定依据。

如果军人同时符合多项“战争退伍军人”身份认定条件，将根据其选择的认定依据，向其颁发一张纸质证书。

关于其他依据下是否享有该身份的信息，可通过查询“统一国家战争退伍军人登记册”的摘录予以确认。

此外，政府的修订还考虑了通过电子登记系统自动授予该身份的可能性。

据内阁消息，新规将使约一千名曾在不同阶段参与保卫国家的军人，因参与抵御全面入侵而获得“参与抵御全面入侵的军人”身份。

政府还指出，这些修订将有助于避免因法律或技术上的差异，导致军人无法顺利申请该身份并行使相关权利的情况。

此前因持有其他“参与国防行动人员”证书而无法办理该身份的军人，应密切关注修订内容的官方发布及生效时间。

此后，他们即可向授权机构提交申请。此外，还应准备好证明参与作战行动或执行相关任务的文件，特别是证明信、命令及其他佐证材料。

来源：政府门户网站

此前，乌克兰内阁已允许私营公司建设地下武器生产厂。

此外，政府还成立了国有银行出售委员会。

内阁简化了因俄罗斯袭击而受损企业的海关规定。

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