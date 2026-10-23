Rada Ministrów uprościła zasady uzyskiwania statusu uczestnika działań wojennych

Rada Ministrów Ukrainy zmieniła procedurę przyznawania statusu uczestnika działań bojowych (UBD). Nowe przepisy mają ułatwić procedurę żołnierzom, którzy uzyskali ten status przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę, a po 24 lutego 2022 r. ponownie stanęli w obronie Ukrainy.

W rządzie wyjaśniają, że wcześniej żołnierze, którzy posiadali już status UBD, mogli napotykać przeszkody biurokratyczne podczas ubiegania się o status za udział w odparciu pełnej agresji Rosji. Przyczyną były kolizje prawne oraz brak jasnego mechanizmu postępowania w takich przypadkach.

Zmiany mają na celu usunięcie tych przeszkód. Teraz status UBD będzie przyznawany zgodnie z ogólną procedurą, niezależnie od tego, czy dana osoba otrzymała go wcześniej z innego powodu.

Dotyczy to żołnierzy, którzy mają prawo do tego statusu z tytułu różnych okresów i rodzajów działalności przewidzianych w art. 6 ustawy Ukrainy „O statusie weteranów wojennych i gwarancjach ich ochrony społecznej”.

W szczególności chodzi o udział w działaniach bojowych na terytorium innych państw, rozminowywanie i zadania specjalne, operację antyterrorystyczną oraz operację Sił Połączonych, a także w działaniach na rzecz obrony Ukrainy po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. Osobne podstawy przewidziano dla uczestników ruchu oporu oraz osób zaangażowanych w poufną współpracę.

Jeśli żołnierz ma prawo do statusu UBD na podstawie kilku przesłanek jednocześnie, otrzyma jedno papierowe zaświadczenie – na podstawie wybranej przesłanki.

Informację o posiadaniu statusu z innych podstaw będzie można potwierdzić wyciągiem z Jednolitego Państwowego Rejestru Weteranów Wojennych.

Ponadto zmiany rządowe uwzględniają możliwość automatycznego przyznawania statusu za pośrednictwem rejestrów elektronicznych.

Według danych Rady Ministrów nowe przepisy umożliwią około tysiącu żołnierzom, którzy brali udział w obronie kraju na różnych etapach, uzyskanie statusu UBD za udział w odparciu pełnej inwazji.

W rządzie zaznaczono również, że zmiany mają pomóc w uniknięciu sytuacji, w których z powodu rozbieżności prawnych lub technicznych wojskowi napotykają przeszkody w uzyskaniu statusu i korzystaniu z związanych z nim praw.

Żołnierze, którzy wcześniej nie mogli uzyskać tego statusu z powodu posiadania innego zaświadczenia o statusie uczestnika działań wojennych, powinni śledzić oficjalną publikację zmian i moment ich wejścia w życie.

Następnie będą mogli zwrócić się do uprawnionych organów z wnioskiem. Warto również przygotować dokumenty potwierdzające udział w działaniach bojowych lub wykonywanie odpowiednich zadań, w szczególności zaświadczenia, rozkazy i inne potwierdzenia.

Źródło: Portal rządowy

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