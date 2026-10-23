Кабмин упростил правила получения статуса участника боевых действий

Кабинет министров Украины изменил порядок присвоения статуса участника боевых действий (УБД). Новые правила призваны упростить процедуру для военных, которые получили этот статус до начала полномасштабной войны, а после 24 февраля 2022 года вновь встали на защиту Украины.

В правительстве поясняют, что ранее военные, уже имевшие статус УБД, могли столкнуться с бюрократическими препятствиями при оформлении статуса за участие в отражении полномасштабной агрессии России. Причиной были юридические коллизии и отсутствие четкого механизма для таких случаев.

Изменения должны устранить эти препятствия. Теперь статус УБД по общей процедуре будет предоставляться независимо от того, получал ли человек его ранее по другому основанию.

Это касается военных, имеющих право на статус за различные периоды и виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В частности, речь идет об участии в боевых действиях на территории других государств, разминировании и выполнении специальных заданий, антитеррористической операции и операции Объединенных сил, а также в мероприятиях по защите Украины после начала полномасштабного вторжения. Отдельные основания предусмотрены для участников движения сопротивления и лиц, вовлеченных в конфиденциальное сотрудничество.

Если военнослужащий имеет право на статус УБД по нескольким основаниям одновременно, ему будет выдано одно бумажное удостоверение — по выбранному основанию.

Информацию о наличии статуса по другим основаниям можно будет подтвердить выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также правительственные изменения предусматривают возможность автоматического присвоения статуса через электронные реестры.

По данным Кабмина, новые правила позволят около тысячи военнослужащих, принимавших участие в защите страны на разных этапах, оформить статус УБД за участие в отражении полномасштабного вторжения.

В правительстве также отмечают, что изменения должны помочь избежать ситуаций, когда из-за юридических или технических несоответствий военные сталкиваются с препятствиями при оформлении статуса и реализации связанных с ним прав.

Военнослужащим, которые ранее не могли оформить статус из-за наличия другого удостоверения УБД, следует следить за официальной публикацией изменений и вступлением их в силу.

После этого они смогут обратиться в уполномоченные органы с заявлением. Также следует подготовить документы, подтверждающие участие в боевых действиях или выполнение соответствующих задач, в частности справки, приказы и другие подтверждающие документы.

Источник: Правительственный портал

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