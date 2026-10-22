Кабмін створив комісію з продажу державних банків

Кабінет Міністрів України утворив комісію, яка займатиметься продажем пакетів акцій системно важливих державних банків, корпоративними правами яких управляють уряд або Міністерство фінансів. Виняток становлять Ощадбанк та Укрексімбанк.

Основним завданням новоствореної комісії стане організація та проведення конкурсів із продажу пакетів акцій банків, щодо яких Кабмін уже ухвалив відповідні рішення.

Комісія готуватиме для уряду пропозиції щодо ризик-профілю учасників конкурсів з урахуванням вимог Національного банку України (НБУ) до їхньої ділової репутації та структури власності.

Також до її повноважень належатимуть підготовка пропозицій щодо:

порядку проведення конкурсів і допуску претендентів до участі;

стартової ціни торгів та умов договору купівлі-продажу;

зміни розміру пакета акцій, виставленого на продаж;

призначення повторних торгів або припинення конкурсу;

визначення переможця конкурсу та ціни продажу.

Крім того, комісія ухвалюватиме рішення про визнання торгів такими, що відбулися або не відбулися.

До складу комісії включили представників Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Мінфін представлятимуть троє посадовців:

Юрій Драганчук — заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції, який очолив комісію;

Дмитро Василина — директор департаменту фінансової політики, призначений секретарем комісії;

Сергій Аврамчук — заступник директора юридичного департаменту — начальник управління нормативно-правового забезпечення та договірної роботи.

Від Міністерства юстиції до комісії увійшов директор департаменту публічного права Руслан Горбатюк, а Міністерство економіки та довкілля представлятиме заступниця міністра Дарія Марчак.

До роботи комісії за згодою зможуть залучати представників міжнародних фінансових організацій, інституцій і держав — членів Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, які надають Україні технічну допомогу, а також представників банків, пакети акцій яких виставлятимуть на продаж.

Засідання комісії вважатиметься правоможним за участі щонайменше чотирьох членів. Рішення ухвалюватимуть відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Раніше повідомлялося, що в серпні цього року прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів прискорити продаж Сенс Банку. За його словами, кошти, отримані від угоди, планують спрямувати на потреби Сил оборони України.

Також Мінфін оголосив конкурс із залучення міжнародного інвестиційного радника для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку. Радника планують залучити на період до 1 березня 2029 року.

Його винагорода складатиметься з фіксованої частини та виплати за успішний продаж банків. Розмір винагороди за результатами угоди може становити до 3% фактичних надходжень до державного бюджету.

Відповідне рішення закріплено постановою уряду №1301 від 16 жовтня. Документом також затверджено склад комісії та положення про її діяльність.

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