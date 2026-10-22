Україна може втратити 18 млрд євро від ЄС через провал Антикорупційної стратегії

0:00 / 0:00

Із порядку денного ближчого пленарного тижня Верховної Ради вилучили законопроєкт № 15230-д про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки через відсутність голосів у коаліції. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами парламентаря, провал або відтермінування ухвалення антикорупційної стратегії ставить під пряму загрозу надходження 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги до бюджету від Європейського Союзу.

Водночас Верховна Рада планує розпочати розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік та низки інших законопроєктів для виконання вимог МВФ, ЄС та Світового банку, зокрема щодо сектору платежів SEPA, реформи держслужби та корпоративного управління.

Джерело: Железняк у телеграмі.

Україна має отримати 17 мільярдів євро бюджетної підтримки від Євросоюзу до кінця 2026 року, однак ці кошти залежатимуть від виконання необхідних реформ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі. Він також запевнив, що ЄС братиме участь у фінансуванні потреб України у 2027 році та закликав міжнародних партнерів збільшити допомогу.

Тим часом, Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами з метою залучення коштів для покриття непокритого бюджетного дефіциту у розмірі 3,5 мільярда євро (близько 4,1 мільярда доларів США) на поточний фінансовий рік. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Лідери країн Європейського Союзу зберуться 26–27 листопада на спеціальне засідання Європейської ради, ключовими темами якого стануть багаторічна фінансова рамка ЄС на 2028–2034 роки та питання фінансування України у 2027 році. Про відповідні плани послав держав-членів поінформував керівник кабінету президента Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.

Читай нас у