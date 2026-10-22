Ukraina może stracić 18 mld euro z funduszy UE z powodu niepowodzenia strategii antykorupcyjnej

Z porządku obrad najbliższego tygodnia posiedzeń plenarnych Rady Najwyższej wycofano projekt ustawy nr 15230-d dotyczący zasad państwowej polityki antykorupcyjnej na lata 2026–2030 z powodu braku poparcia w koalicji. Poinformował o tym poseł Jarosław Żelezniak.

Według parlamentarzysty niepowodzenie lub opóźnienie w przyjęciu strategii antykorupcyjnej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wpłynięcia do budżetu 18 miliardów euro pomocy makrofinansowej od Unii Europejskiej.

Jednocześnie Rada Najwyższa planuje rozpocząć rozpatrywanie projektu budżetu państwa na rok 2027 oraz szeregu innych projektów ustaw mających na celu spełnienie wymagań MFW, UE i Banku Światowego, w szczególności dotyczących sektora płatności SEPA, reformy służby cywilnej oraz ładu korporacyjnego.

Źródło: Żeleznyak w Telegramie.

Ukraina ma otrzymać 17 miliardów euro wsparcia budżetowego od Unii Europejskiej do końca 2026 roku, jednak środki te będą uzależnione od wdrożenia niezbędnych reform. Stwierdził to przewodniczący Rady Europejskiej António Costa, przemawiając w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Zapewnił również, że UE będzie uczestniczyć w finansowaniu potrzeb Ukrainy w 2027 roku i wezwał międzynarodowych partnerów do zwiększenia pomocy.

Tymczasem Ukraina prowadzi aktywne działania z międzynarodowymi partnerami w celu pozyskania środków na pokrycie niepokrytego deficytu budżetowego w wysokości 3,5 miliarda euro (około 4,1 miliarda dolarów amerykańskich) w bieżącym roku budżetowym. Oświadczył to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się w dniach 26–27 listopada na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, którego głównymi tematami będą wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2028–2034 oraz kwestia finansowania Ukrainy w 2027 roku. O odpowiednich planach poinformował szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, António Costa Pedro Lurti, wysyłając je do państw członkowskich.

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