Taras Kachka został oficjalnie przedstawicielem Ukrainy przy UE

Taras Kaczka objął stanowisko przedstawiciela Ukrainy przy Unii Europejskiej. Wręczył listy uwierzytelniające przewodniczącemu Rady Europejskiej António Costy oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

O rozpoczęciu pracy dyplomatycznej Kaczka poinformował w serwisie społecznościowym X. Podkreślił znaczenie pogłębienia współpracy z UE oraz dalszego postępu w procesie integracji europejskiej Ukrainy.

Według dyplomaty wspólnym celem Ukrainy i Unii Europejskiej jest zapewnienie Ukrainie należnego miejsca w Unii Europejskiej.

Źródło: Taras Kaczka, serwis społecznościowy X.

Prezydent Wołodymyr Zełenski mianował Tarasa Kaczkę przedstawicielem Ukrainy przy Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej. Wcześniej Kaczka pełnił funkcję wicepremiera ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Teraz będzie reprezentował Ukrainę w UE w kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia kraju do Unii.

Były wicepremier ds. integracji europejskiej Taras Kaczka będzie kontynuował pracę w obszarze stosunków z Europą, reprezentując Ukrainę przy UE. Jednocześnie będzie łączył tę funkcję z rolą przedstawiciela handlowego Ukrainy w ramach umów dwustronnych z partnerami.

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