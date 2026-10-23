Pod koniec października ponownie zintensyfikowano działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. 20 października w Oslo odbyły się rozmowy prezydenta Zełenskiego z partnerami europejskimi oraz przedstawicielami administracji amerykańskiej – Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Następnego dnia Witkoff spotkał się z Putinem. Kreml ogłosił później, że zasadniczo jest gotowy do wznowienia rozmów z udziałem Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Jednak gotowość do kontynuowania dialogu nie oznacza jeszcze, że strony zbliżyły się do uzgodnienia warunków pokoju.

Główna sprzeczność pozostaje niezmienna: Ukraina dąży do zakończenia wojny przy zachowaniu suwerenności i solidnych gwarancji bezpieczeństwa, podczas gdy Rosja nadal wysuwa roszczenia terytorialne i wiąże rozwiązanie konfliktu z szerszą przebudową całego europejskiego systemu bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone próbują skłonić strony do powrotu do procesu negocjacyjnego, ale na razie istnieją uzasadnione wątpliwości, czy wysiłki te doprowadzą do kompromisu.

Co dzieje się wokół obecnego procesu negocjacyjnego i czy obecna aktywność dyplomatyczna doprowadzi do porozumień, które ostatecznie zakończą wojnę? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk przyjrzał się tej kwestii.

Negocjacje zostają wznowione — fundamentalne sprzeczności pozostają

Spotkania w Oslo, Sankt Petersburgu i innych miejscach świadczą o głębokim i pełnym wznowieniu kontaktów między kluczowymi uczestnikami procesu pokojowego. Podczas rozmów w Norwegii omawiano kwestie bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom balistycznym, wczesne ostrzeganie o zagrożeniach, problemy z komunikacją satelitarną itp. Jednocześnie nie ogłoszono publicznie osiągnięcia żadnych zasadniczych porozumień — konsultacje trwają.

Po spotkaniu Witkoffa z Putinem Kreml poinformował o gotowości do wznowienia trójstronnego formatu rozmów. Strona rosyjska nalega, by przyszłe porozumienie uwzględniało jej koncepcję długoterminowego bezpieczeństwa. Putin oświadczył również, że negocjacje powinny dotyczyć bezpieczeństwa nie tylko Rosji i Ukrainy, ale także całej Europy. Ponadto rosyjski przywódca ponownie zaznaczył, że rzekomo nie zamierza prowadzić wojny z Europą – to samo, nawiasem mówiąc, ten „humanista” (według terminologii Witkofa) mówił również o Ukrainie.



Ogólnie rzecz biorąc, takie stanowisko stwarza dla Kijowa poważny problem. Moskwa postrzega wojnę nie tyle jako agresję przeciwko Ukrainie, co jako część globalnej konfrontacji z Zachodem. W rezultacie kwestia integralności terytorialnej Ukrainy jest bezpośrednio powiązana z żądaniami Rosji wobec NATO, USA oraz nowych ram bezpieczeństwa europejskiego (samych Europejczyków nikt nie zapytał). Kijów podkreśla, że Ukraina nie może być przedmiotem porozumień między wielkimi mocarstwami: decyzje dotyczące jej terytorium i przyszłości muszą być podejmowane przy bezpośrednim udziale strony ukraińskiej. Jednak cała historia świata pokazuje, że często decyzje silnych graczy międzynarodowych były podejmowane kosztem słabszych podmiotów na arenie polityki światowej. Należy więc zachować ostrożność.

Najtrudniejszą kwestią pozostaje problem terytorialny. Rosja nadal domaga się ustępstw w sprawie Donbasu, podczas gdy Ukraina konsekwentnie odrzuca przekazanie terytoriów znajdujących się pod jej kontrolą. Zelenski tradycyjnie proponuje format „zatrzymujemy się tam, gdzie jesteśmy”, czyli faktyczne zamrożenie konfliktu. Nie ma żadnych publicznych oświadczeń wskazujących, że strony znalazły akceptowalną formułę rozwiązania tego sporu.

Jednocześnie negocjacje mogą rozpocząć się od ograniczonych kroków: porozumień humanitarnych, wymiany osób przetrzymywanych, mechanizmów kontroli nad zawieszeniem ognia lub zmniejszenia intensywności ataków na poszczególne obiekty. Takie działania mogą zmniejszyć straty ludzkie i stworzyć podstawę do dalszego dialogu. Będą one jednak miały sens tylko pod warunkiem wzajemności, kontroli nad realizacją oraz jasnych konsekwencji naruszenia porozumień. A także, oczywiście, pod warunkiem zgody Kremla. Ta ostatnia jednak na razie nie istnieje.

Dlatego obecny etap to raczej powrót do ram negocjacyjnych i „badanie gruntu” przez obie strony. Okno dyplomatyczne ponownie się uchyliło, ale fundamentalne rozbieżności nadal nie zostały nawet w najmniejszym stopniu przezwyciężone.



Interesy Trumpa i ryzyko „kompromisu wielkomocarstwowego”

Nie należy zapominać o „słoniu w pokoju”, który może wiele wyjaśnić w kontekście obecnych wydarzeń. Obserwujemy ożywienie dyplomacji właśnie w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu USA, zaplanowanych na 3 listopada 2026 roku. Dla Trumpa każdy głośny sukces w polityce zagranicznej może stać się ważnym argumentem w walce politycznej na arenie krajowej. Jednocześnie nie należy twierdzić, że wyłącznie wybory i tylko one są główną przyczyną obecnej aktywności negocjacyjnej. Jest to wprawdzie jeden z najważniejszych czynników, jednak towarzyszy mu od dawna obecne dążenie prezydenta USA do ograniczenia eskalacji konfliktu i wykazania skuteczności amerykańskiej dyplomacji.

Dla Waszyngtonu szybkie zakończenie trwających od prawie pięciu lat działań wojennych będzie znakomitym osiągnięciem politycznym. Dla Ukrainy kryteria sukcesu są jednak inne: konieczne jest nie tylko wstrzymanie działań wojennych (choć już samo to będzie ogromnym dobrem dla Ukraińców), ale także zmniejszenie ryzyka nowego rosyjskiego ataku. Jeśli porozumienie nie będzie zawierało skutecznych gwarancji bezpieczeństwa, zawieszenie ognia po prostu nie będzie miało sensu. Niemniej jednak media aktywnie donoszą, że Trump jednak zgadza się udzielić Ukrainie takich gwarancji na poziomie analogicznym do piątego artykułu NATO.

Europa również musi odgrywać samodzielną rolę. Jej udział jest potrzebny nie tylko w celu wszechstronnego wsparcia Kijowa, ale także w celu zapewnienia długoterminowych gwarancji: pomocy wojskowej, rozwoju produkcji obronnej, stabilności finansowej, współpracy wywiadowczej itp. Jeśli Europa pozostanie na uboczu przyszłych potencjalnych porozumień, pojawi się ryzyko, że decyzje będą podejmowane przez jedne państwa, a znaczną część odpowiedzialności za ich realizację poniosą inne. Właśnie dlatego UE już dawno powinna zmienić swój paradygmat i przejść do bardziej pragmatycznych rozwiązań w kontekście rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z Rosją.

Dodatkową uwagę przyciąga możliwość spotkania Trumpa, Putina i Xi Jinpinga przy okazji szczytu APEC w chińskim Shenzhen w dniach 18–19 listopada. Sam szczyt jest już zaplanowany, jednak trójstronne spotkanie nie zostało jeszcze ostatecznie uzgodnione. Jeśli jednak do niego dojdzie, może to mieć ogromne znaczenie dla całej polityki światowej. Jednak mówienie o „nowej Jałcie” jest przedwczesne: samo spotkanie Trumpa, Putina i Xi nie będzie jeszcze oznaczało, że uzgodnili oni podział stref wpływów lub mają wspólny plan dotyczący Ukrainy – choć niektórzy przywódcy wyraźnie do tego dążą.

Dlatego nie można ignorować ryzyka „kompromisu wielkich mocarstw”. Kwestia ukraińska prędzej czy później może stać się częścią szerszych porozumień między Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem. Dla Kijowa ważne jest natomiast, by nie dopuścić do podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości bez jego udziału.



Czego może się spodziewać Ukraina: kluczowe scenariusze

W najbliższym czasie negocjacje najprawdopodobniej skupią się na uzgodnieniu porządku obrad, formatu kolejnych spotkań oraz poszukiwaniu choćby jakichkolwiek porozumień. Na razie, niestety, nie ma podstaw, by przewidywać szybkie podpisanie porozumienia pokojowego. Najbardziej realistycznym scenariuszem jest kontynuacja kontaktów, w ramach których strony będą sprawdzać wzajemną gotowość do ustępstw.

Obecnie można wyróżnić trzy główne scenariusze.

Pierwszy — ograniczony postęp dyplomatyczny. Strony wznawiają trójstronne negocjacje, zgadzają się na działania humanitarne i/lub próbują zmniejszyć intensywność ataków. Nawet bez ostatecznego rozwiązania kwestii terytorialnej może to uratować tysiące istnień ludzkich i stworzyć podstawę do dalszego dialogu.

Drugi — puste „rozmowy” bez rzeczywistego zbliżenia stanowisk. Uczestnicy nadal spotykają się, ale każdy wykorzystuje ten proces do promowania własnej agendy. Tak właśnie działo się za każdym razem wcześniej. W takim przypadku rezultatem może być kolejne „porozumienie o porozumieniu”, tak jak to zawsze miało miejsce dotychczas.

Trzeci scenariusz — nasilenie zewnętrznej presji na Ukrainę w celu szybkiego zawarcia porozumienia. Trump już próbuje podążać tą drogą. W szczególności ostatnio odnotowuje się problemy z przekazywaniem danych wywiadowczych ze Stanów Zjednoczonych, dzięki którym pojawiają się ostrzeżenia o wystrzeleniu rakiet, a także z prędkością działania Starlink na froncie. Jednak obecnie, według słów Zełenskiego, sytuacja stopniowo się poprawia. Niemniej jednak te kwestie można traktować jako wyraźną próbę wywarcia presji na Zełenskiego.

Kluczowym zadaniem Kijowa jest określenie kryteriów akceptowalności jakiegokolwiek porozumienia. Przede wszystkim potrzebne są konkretne gwarancje bezpieczeństwa: kto będzie pomagał Ukrainie w razie nowego ataku, w jaki sposób i na jakich warunkach. Nie mniej ważne są mechanizmy kontroli nad zawieszeniem ognia, konsekwencje naruszenia porozumienia oraz zachowanie zdolności Ukrainy do obrony.

Należy również odróżniać zawieszenie broni od pełnego pokoju. Pierwsze z nich może zatrzymać działania wojenne, ale wcale niekoniecznie eliminuje przyczyny konfliktu. Jeśli porozumienie nie będzie przewidywać skutecznych mechanizmów kontroli i powstrzymywania, grozi, że stanie się jedynie przerwą przed nową fazą wojny.

Ważna pozostaje również społeczna legitymizacja przyszłych decyzji. Wydaje się, że władze to rozumieją, ponieważ Zełenski regularnie oświadcza, że każda kwestia dotycząca traktatu pokojowego z Rosją, która może wiązać się z utratą części terytoriów, musi zostać poddana ogólnoukraińskiemu referendum. Niemniej jednak niuanse związane z referendum są takie same, jak w przypadku wyborów w czasie wojny: obowiązywanie stanu wojennego oraz wszystkich wynikających z niego ograniczeń i zakazów. Dlatego też w przypadku aktualizacji tej kwestii konieczne będzie rozważenie również tego aspektu.



Podsumowując, na dzień dzisiejszy istnieją podstawy, by mówić o poważnym ożywieniu wysiłków dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny z Federacją Rosyjską. Negocjacje w Oslo, spotkanie Witkoffa z Putinem, zadeklarowana gotowość Moskwy do wznowienia trójstronnych kontaktów oraz plany dotyczące szczytu w Shenzhen – wszystko to razem stwarza możliwości i, jak się wydaje, otwiera dyplomatyczne „okno na porozumienie”.

Jednak kluczowe spory dotyczące terytoriów, gwarancji bezpieczeństwa i przyszłej architektury bezpieczeństwa europejskiego pozostają nierozwiązane. A bez tego nie będzie pełnego pokoju, ponieważ żadna ze stron po prostu się na to nie zgodzi. Dlatego, niestety, na razie najbardziej prawdopodobną prognozą jest dalsza aktywność dyplomatyczna, której wynikiem będzie „porozumienie o porozumieniu”.

Nie oznacza to, że negocjacje są skazane na porażkę ani że w ogóle nie są potrzebne. Wybitny radziecki dyplomata o światowej renomie, Andriej Gromyko, mawiał, że nawet 10 lat złych negocjacji jest lepszych niż jeden dzień „dobrej” wojny. Dyplomacja jest w każdym razie niezbędna, ponieważ prędzej czy później może doprowadzić do pewnych porozumień. Jednak między zwykłym wznowieniem kontaktów a pełnym pokojem istnieje niestety ogromna przepaść i należy to zrozumieć.

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