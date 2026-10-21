Віткофф назвав путіна таким самим гуманістом, як і Трамп

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У Санкт-Петербурзі відбулися переговори між російським диктатором володимиром путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, які тривали майже три години. Під час зустрічі американський посланець поінформував російську сторону про результати попередніх консультацій, що відбулися в Осло.

За підсумками перемовин росіяни заявили про готовність відновити тристоронній переговорний процес у «десятих числах листопада». Головною темою майбутніх обговорень декларується створення системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Після завершення зустрічі Стів Віткофф звернувся до путіна із заявою: «Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом. Ви теж гуманіст, пане, і я віддаю вам шану, висловлюю вам повагу та ще раз дякую».

Джерело: РосЗМІ.

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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