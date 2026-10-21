В Санкт-Петербурге состоялись переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивом Виткоффом, которые длились почти три часа. В ходе встречи американский посланник проинформировал российскую сторону о результатах предварительных консультаций, состоявшихся в Осло.

По итогам переговоров россияне заявили о готовности возобновить трехсторонний переговорный процесс в «десятых числах ноября». Главной темой предстоящих обсуждений заявлено создание системы безопасности для Украины и России после завершения войны.

По завершении встречи Стив Виткофф обратился к Путину со следующим заявлением: «Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом. Вы тоже гуманист, господин, и я выражаю вам почтение, уважаю вас и ещё раз благодарю».

Источник: РосСМИ.

Встреча специального представителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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