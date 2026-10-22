Россияне возвели дамбы через Северо-Крымский канал под Джанкоем после разрушения мостов

Во временно оккупированном Крыму российские войска построили резервные дамбы через Северо-Крымский канал вблизи Джанкоя. Это произошло после того, как Силы обороны Украины разрушили мосты через канал.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Под Джанкоем, возле моста через Северо-Крымский канал (СКК), оккупанты построили насыпь для движения автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как Силы обороны Украины разрушили или повредили большинство автомобильных мостов через ПКК, россияне возвели возле них дамбы-дублеры мостовых сооружений. Заодно построили дамбы и возле временно уцелевших мостов.

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