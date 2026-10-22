Rosjanie zbudowali tamy na Kanale Północnokrymskim w pobliżu Dżankoju po zniszczeniu mostów

Na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie wojska zbudowały zapasowe tamy na Kanale Północnokrymskim w pobliżu Dżankoju. Stało się to po tym, jak Siły Obronne Ukrainy zniszczyły mosty nad kanałem.

Informację tę przekazuje kanał Telegram „Krymski Wiatr”.

„W pobliżu Dżankoju, przy moście nad Kanałem Północnokrymskim (PKK), okupanci zbudowali nasyp umożliwiający ruch samochodowy” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że po tym, jak Siły Obronne Ukrainy zniszczyły lub uszkodziły większość mostów samochodowych nad PKK, Rosjanie wzniesili w ich pobliżu zapory zastępujące konstrukcje mostowe. Jednocześnie zbudowali zapory również w pobliżu mostów, które na razie pozostały nienaruszone.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, które specjalizuje się w produkcji artykułów spożywczych.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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