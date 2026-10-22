В оккупированных Олешках среди гражданского населения есть дети, которым не хватает еды, — Зеленский

Российские войска контролируют примерно 18–19 % территории Украины. При этом во временно оккупированных населённых пунктах остаются тысячи мирных жителей, у которых нет возможности безопасно уехать.

Во время беседы журналист попросил главу государства показать, какие именно территории захватила Россия. Зеленский схематично обозначил оккупированные районы на карте и подчеркнул, что Москва пытается сформировать для российского общества собственное представление о ходе войны.

«Это примерно 18–19 % нашей территории. Примерно, потому что их карты — это одно. Они, честно говоря, рассказывают своему народу одну историю, а у нас другие карты. Мы считаем, что правы», — отметил президент.

Зеленский напомнил, что Россия оккупировала Крым, Мариуполь, Бердянск, часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время российским войскам не удалось захватить областные центры Запорожья и Херсона.

Отдельно глава государства упомянул об освобождении Херсона, расположенного на правом берегу Днепра. По его словам, российские войска продолжают обстреливать город с временно оккупированного левого берега.

Особое внимание президент уделил временно оккупированным Олешкам в Херсонской области, где мирные жители остаются фактически отрезанными от внешнего мира. Среди заблокированных людей есть дети, страдающие от нехватки еды.

«Олешки — это место, где сейчас люди и дети оказались в ловушке, без еды, без ничего. Их не пропускают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать город», — заявил Зеленский.

Президент также упомянул о примерно 2500 человек, оставшихся в Олешках. В то же время из приведённого фрагмента интервью непонятно, на какую именно дату приходится эта оценка.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над оказанием помощи жителям временно оккупированных территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в

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объясняя ситуацию на фронте и условия жизни украинцев под российской оккупацией.

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Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а гражданских жителей — безопасно эвакуировать.

На следующей неделе могут появиться положительные новости о гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области.

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