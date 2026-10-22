W okupowanych Oleszach wśród ludności cywilnej są dzieci, którym brakuje jedzenia – Zełenski
Wojska rosyjskie kontrolują około 18–19% terytorium Ukrainy. Jednocześnie w tymczasowo okupowanych miejscowościach pozostają tysiące cywilów, którzy nie mają możliwości bezpiecznego opuszczenia tych terenów.
Podczas rozmowy dziennikarz poprosił głowę państwa o wskazanie, jakie konkretnie terytoria zajęła Rosja. Zełenski schematycznie zaznaczył okupowane obszary na mapie i podkreślił, że Moskwa stara się stworzyć dla rosyjskiego społeczeństwa własny obraz przebiegu wojny.
„To około 18–19% naszego terytorium. Około, ponieważ ich mapy to jedno. Oni, szczerze mówiąc, opowiadają swojemu narodowi jedną historię, a my mamy inne mapy. Uważamy, że to my mamy rację” – zaznaczył prezydent.
Zełenski przypomniał, że Rosja zajęła Krym, Mariupol, Berdiańsk oraz część obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Jednocześnie rosyjskim wojskom nie udało się zdobyć centrów obwodowych w Zaporożu i Chersoniu.
Osobno głowa państwa wspomniała o wyzwoleniu Chersoniu, położonego na prawym brzegu Dniepru. Jak powiedział, rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują miasto z tymczasowo okupowanego lewego brzegu.
Prezydent zwrócił szczególną uwagę na tymczasowo okupowaną miejscowość Oleszki w obwodzie chersońskim, gdzie ludność cywilna pozostaje praktycznie odcięta od świata zewnętrznego. Wśród zablokowanych osób znajdują się dzieci, które cierpią z powodu braku żywności.
„Oleszki to miejsce, gdzie obecnie ludzie i dzieci znaleźli się w pułapce, bez jedzenia, bez niczego. Nie wpuszczają ich. Obecnie pracujemy nad odblokowaniem miasta” – oświadczył Zełenski.
Prezydent wspomniał również o około 2500 osobach, które pozostały w Oleszkach. Jednocześnie z przytoczonej części wywiadu nie wynika jasno, na jaką dokładnie datę odnosi się ta liczba.
Zełenski podkreślił, że Ukraina nadal pracuje nad udzielaniem pomocy mieszkańcom tymczasowo okupowanych terytoriów.
O tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiedział w">wywiadzie, wyjaśniając sytuację na froncie oraz warunki życia Ukraińców pod rosyjską okupacją.
Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.
W przyszłym tygodniu mogą pojawić się pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji humanitarnej w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.