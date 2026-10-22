Wojska rosyjskie kontrolują około 18–19% terytorium Ukrainy. Jednocześnie w tymczasowo okupowanych miejscowościach pozostają tysiące cywilów, którzy nie mają możliwości bezpiecznego opuszczenia tych terenów.

Podczas rozmowy dziennikarz poprosił głowę państwa o wskazanie, jakie konkretnie terytoria zajęła Rosja. Zełenski schematycznie zaznaczył okupowane obszary na mapie i podkreślił, że Moskwa stara się stworzyć dla rosyjskiego społeczeństwa własny obraz przebiegu wojny.

„To około 18–19% naszego terytorium. Około, ponieważ ich mapy to jedno. Oni, szczerze mówiąc, opowiadają swojemu narodowi jedną historię, a my mamy inne mapy. Uważamy, że to my mamy rację” – zaznaczył prezydent.

Zełenski przypomniał, że Rosja zajęła Krym, Mariupol, Berdiańsk oraz część obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Jednocześnie rosyjskim wojskom nie udało się zdobyć centrów obwodowych w Zaporożu i Chersoniu.

Osobno głowa państwa wspomniała o wyzwoleniu Chersoniu, położonego na prawym brzegu Dniepru. Jak powiedział, rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują miasto z tymczasowo okupowanego lewego brzegu.

Prezydent zwrócił szczególną uwagę na tymczasowo okupowaną miejscowość Oleszki w obwodzie chersońskim, gdzie ludność cywilna pozostaje praktycznie odcięta od świata zewnętrznego. Wśród zablokowanych osób znajdują się dzieci, które cierpią z powodu braku żywności.

„Oleszki to miejsce, gdzie obecnie ludzie i dzieci znaleźli się w pułapce, bez jedzenia, bez niczego. Nie wpuszczają ich. Obecnie pracujemy nad odblokowaniem miasta” – oświadczył Zełenski.

Prezydent wspomniał również o około 2500 osobach, które pozostały w Oleszkach. Jednocześnie z przytoczonej części wywiadu nie wynika jasno, na jaką dokładnie datę odnosi się ta liczba.

Zełenski podkreślił, że Ukraina nadal pracuje nad udzielaniem pomocy mieszkańcom tymczasowo okupowanych terytoriów.

O tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiedział w

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wyjaśniając sytuację na froncie oraz warunki życia Ukraińców pod rosyjską okupacją.

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Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

W przyszłym tygodniu mogą pojawić się pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji humanitarnej w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

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