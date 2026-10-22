Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

Operację przeprowadzili operatorzy 433. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych w strefie odpowiedzialności 7. korpusu szybkiego reagowania Sił Powietrznych. Rosjanie próbowali ukryć swój sprzęt w pasach leśnych.

Podczas kolejnego lotu ukraińscy operatorzy zniszczyli również kolejny zamaskowany cel – system rakietowy przeciwlotniczy nieokreślonego typu.

Źródło: 7. Korpus Szybkiego Reagowania Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Dowódca Grupy Wojsk „Centrum”, generał brygady Andrij Bilecki, oświadczył, że już w najbliższym czasie Ukraina może odnieść nowe sukcesy na froncie. Według niego, pod względem skali i wyników mogą one być porównywalne z operacją „Vivaldi”.

Czytaj nas na