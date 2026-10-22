Украинские военные обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

Операцию провели операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Россияне пытались скрыть свою технику в лесополосах.

Во время следующего вылета украинские операторы также поразили ещё одну замаскированную цель — зенитный ракетный комплекс неустановленного типа.

Источник: 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что уже в ближайшее время Украина может добиться новых успехов на фронте. По его словам, по своим масштабам и результатам они могут быть сопоставимы с операцией «Вивальди».

Читай нас в