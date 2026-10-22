W tymczasowo okupowanym Sewastopolu rosyjska FSB zatrzymała mieszkańca miasta urodzonego w 1969 roku.

Jest on podejrzany o współpracę z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Według wersji rosyjskich służb specjalnych mężczyzna kontaktował się za pośrednictwem WhatsApp z rzekomym przedstawicielem SBU, przekazywał zdjęcia rosyjskich okrętów wojskowych i zaznaczał ich przybliżoną lokalizację na mapach.

W szczególności chodzi o okręty Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej po północnej stronie Sewastopola.

Okupanci twierdzą również, że kontakt z tą osobą pomogła nawiązać znajoma zatrzymanego. Mężczyźnie postawiono zarzut zdrady stanu, a kontrolowany przez Rosję sąd skierował go do aresztu.

Na terytorium tymczasowo okupowanego przez Rosję Krymu faktycznie ma miejsce ludobójstwo Ukraińców i Tatarów krymskich, co nie może być akceptowane przez cywilizowane społeczeństwo.

Przypomnijmy, że na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły rewizje w domach Tatarów krymskich. Z nieznanych przyczyn podczas tej akcji zatrzymano sześciu mieszkańców półwyspu z różnych miejscowości.

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