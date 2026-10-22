В Крыму ФСБ задержала мужчину по подозрению в передаче данных о Черноморском флоте

Во временно оккупированном Севастополе российская ФСБ задержала местного жителя 1969 года рождения.

Его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По версии российской спецслужбы, мужчина через WhatsApp контактировал с якобы представителем СБУ, передавал фотографии российских военных кораблей и отмечал их примерное расположение на картах.

В частности, речь идет о кораблях Черноморского флота РФ на Северной стороне Севастополя.

Оккупанты также утверждают, что установить контакт с этим человеком помогла знакомая задержанного. Мужчине инкриминируют государственную измену, а подконтрольный России суд поместил его под стражу.

На территории временно оккупированного РФ Крыма фактически происходит геноцид украинцев и крымских татар, что не может быть принято цивилизованным обществом.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По неизвестным причинам в ходе рейда были задержаны шестеро жителей полуострова из разных населенных пунктов.

Читай нас в