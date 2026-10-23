На Волыни из-за атаки РФ без света остались более 100 тысяч абонентов

В ночь на 23 октября российские войска нанесли удар по Волынской области с помощью реактивных беспилотников. В результате удара без электроснабжения остались почти 105 тысяч абонентов, а в Луцке частично ограничили подачу воды.

По данным ОГА, область атаковали реактивные дроны типа «Шахед». В течение ночи на Волынь направили более 10 беспилотников.

Удары пришлись на объекты энергетики в Луцком и Ковельском районах. Из-за этого без электричества остались почти 105 тысяч абонентов.

Также в Луцке частично ограничили водоснабжение.

«Аварийные бригады работают в усиленном режиме и делают все возможное», — отметили в ОВА.

Кроме того, в Луцком районе один человек получил травмы, а также поврежден дом.

Об этом сообщается со ссылкой на начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка.

Российские дроны повредили энергообъекты в Хмельницкой области.

В Киеве и семи областях зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за ударов РФ.

В некоторых областях ввели аварийные отключения света, — «Укрэнерго».

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетике.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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