На Волыни из-за атаки РФ без света остались более 100 тысяч абонентов
В ночь на 23 октября российские войска нанесли удар по Волынской области с помощью реактивных беспилотников. В результате удара без электроснабжения остались почти 105 тысяч абонентов, а в Луцке частично ограничили подачу воды.
По данным ОГА, область атаковали реактивные дроны типа «Шахед». В течение ночи на Волынь направили более 10 беспилотников.
Удары пришлись на объекты энергетики в Луцком и Ковельском районах. Из-за этого без электричества остались почти 105 тысяч абонентов.
Также в Луцке частично ограничили водоснабжение.
«Аварийные бригады работают в усиленном режиме и делают все возможное», — отметили в ОВА.
Кроме того, в Луцком районе один человек получил травмы, а также поврежден дом.
Об этом сообщается со ссылкой на начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка.
Российские дроны повредили энергообъекты в Хмельницкой области.
В Киеве и семи областях зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за ударов РФ.
В некоторых областях ввели аварийные отключения света, — «Укрэнерго».
Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетике.
В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.
Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.
Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.