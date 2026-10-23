在沃伦地区，由于俄罗斯的袭击，超过10万用户遭遇停电

10月23日凌晨，俄罗斯军队使用喷气式无人机袭击了沃伦州。此次袭击导致近10.5万户用户断电，卢茨克市的部分地区供水受到限制。

据地区行政管理局消息，袭击该州的无人机为“沙希德”型喷气式无人机。当晚，共有10多架无人机飞向沃伦州。

袭击目标集中在卢茨克和科韦尔地区的能源设施上。因此，近10.5万户用户断电。

此外，卢茨克市还部分限制了供水。

“应急抢修队正在加紧抢修，并竭尽全力恢复正常，”州政府表示。

此外，卢茨克区有1人受伤，一栋房屋受损。

据报道，该消息引自沃伦州军事行政当局负责人罗曼·罗曼纽克。

俄罗斯无人机袭击了赫梅利尼茨基州的电力设施。

基辅及七个州因俄罗斯的袭击而出现新的停电情况。

乌克兰国家能源公司表示，部分地区已实施紧急限电措施。

此前，乌克兰能源部呼吁不要发布电力设施遭袭现场的照片和视频。

在基辅及基辅州，对“乌克兰能源公司”的变电站及其他经常遭受俄罗斯袭击的发电设施进行了视察。视察期间，检查了俄罗斯最近对能源基础设施袭击造成的后果以及修复工作的进展情况。

由于俄罗斯的袭击，六个州的用户遭遇停电。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦州的一处能源设施，导致6000名用户断电。

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