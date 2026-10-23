Na Wołyniu ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu w wyniku ataku Rosji

W nocy z 22 na 23 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód wołyński za pomocą dronów rakietowych. W wyniku ataku prawie 105 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu, a w Łucku częściowo ograniczono dostawy wody.

Według danych Obwodnej Administracji, obwód został zaatakowany przez drony odrzutowe typu „Shahed”. W ciągu nocy w kierunku Wołyń wysłano ponad 10 dronów.

Ataki wymierzone były w obiekty energetyczne w rejonach łuckim i kowieńskim. W związku z tym prawie 105 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu.

Ponadto w Łucku częściowo ograniczono dostawy wody.

„Służby ratownicze pracują w trybie wzmożonym i robią wszystko, co w ich mocy” – poinformowano w Urzędzie Obwodowym.

Ponadto w rejonie łuckim jedna osoba odniosła obrażenia, a jeden dom został uszkodzony.

Informację tę podano z powołaniem się na szefa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Romana Romanyuka.

Rosyjskie drony uszkodziły obiekty energetyczne w obwodzie chmielnickim.

W Kijowie i siedmiu obwodach odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami Rosji.

W niektórych obwodach wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu – poinformowała firma Ukrenergo.

Wcześniej Ministerstwo Energii wezwało do niepublikowania zdjęć i filmów z miejsc ataków na infrastrukturę energetyczną.

W Kijowie i obwodzie kijowskim przeprowadzono inspekcję podstacji „Ukrenergo” oraz innych obiektów wytwarzających energię elektryczną, które są systematycznie atakowane przez Rosję. Podczas wizyty sprawdzono skutki ostatnich rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz postęp prac naprawczych.

W wyniku rosyjskich ataków odcięto dostawy prądu do odbiorców w sześciu obwodach.

Rosyjski dron trafił w obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim, w wyniku czego 6 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

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