俄罗斯军队控制着乌克兰约18%至19%的领土。与此同时，在被临时占领的居民点中，仍有数千名平民无法安全撤离。

在谈话中，一名记者请国家元首指明俄罗斯具体占领了哪些地区。泽连斯基在地图上标出了被占领的区域，并强调莫斯科正试图向俄罗斯社会塑造其对战争进程的特定认知。

“这大约占我们领土的18%至19%。之所以说是‘大约’，是因为他们的地图与我们的不同。坦率地说，他们向本国人民讲述的是一个版本的故事，而我们手头有不同的地图。我们认为我们才是对的，”总统指出。

泽连斯基提醒道，俄罗斯占领了克里米亚、马里乌波尔、别尔江斯克，以及顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松部分地区。与此同时，俄军未能占领扎波罗热和赫尔松这两个地区中心。

国家元首还特别提到了位于第聂伯河右岸的赫尔松的解放。据他介绍，俄军仍在从临时被占领的左岸对该市进行炮击。

总统特别关注了赫尔松州内被暂时占领的奥列什基镇，该地平民实际上已被与外界隔绝。被围困的人群中包括儿童，他们正遭受食物短缺之苦。

“奥列什基——那里的人们和孩子们现在被困在那里，没有食物，一无所有。他们被阻挡在外。目前，我们正在努力解除对该镇的封锁，”泽连斯基表示。

总统还提到约有2500人滞留在奥列什基。不过，从这段采访内容来看，尚不清楚这一估计数据具体对应的是哪一天。

泽连斯基强调，乌克兰将继续致力于向临时被占领土的居民提供援助。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基

谈及此事

，

并阐述了前线局势以及乌克兰人在俄罗斯占领下的生活状况。

">在接受采访时

俄罗斯策划了一场信息挑衅，旨在掩盖在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区犯下的战争罪行，并诋毁乌克兰国防军。 为此，莫斯科计划于2026年10月22日举行所谓的“国际电视连线”。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州临时被占领的奥列什基镇的人道主义局势。 国家元首表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

下周，关于赫尔松州被占领的奥列什基市人道主义局势可能会传来好消息。

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