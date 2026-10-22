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重点 与俄罗斯联邦的战争

在被占领的奥列什基，平民中有些儿童面临食物短缺——泽连斯基

UA NEWS 22 十月 2026 12:45
在被占领的奥列什基，平民中有些儿童面临食物短缺——泽连斯基

俄罗斯军队控制着乌克兰约18%至19%的领土。与此同时，在被临时占领的居民点中，仍有数千名平民无法安全撤离。 

在谈话中，一名记者请国家元首指明俄罗斯具体占领了哪些地区。泽连斯基在地图上标出了被占领的区域，并强调莫斯科正试图向俄罗斯社会塑造其对战争进程的特定认知。

“这大约占我们领土的18%至19%。之所以说是‘大约’，是因为他们的地图与我们的不同。坦率地说，他们向本国人民讲述的是一个版本的故事，而我们手头有不同的地图。我们认为我们才是对的，”总统指出。

泽连斯基提醒道，俄罗斯占领了克里米亚、马里乌波尔、别尔江斯克，以及顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松部分地区。与此同时，俄军未能占领扎波罗热和赫尔松这两个地区中心。

国家元首还特别提到了位于第聂伯河右岸的赫尔松的解放。据他介绍，俄军仍在从临时被占领的左岸对该市进行炮击。

总统特别关注了赫尔松州内被暂时占领的奥列什基镇，该地平民实际上已被与外界隔绝。被围困的人群中包括儿童，他们正遭受食物短缺之苦。

“奥列什基——那里的人们和孩子们现在被困在那里，没有食物，一无所有。他们被阻挡在外。目前，我们正在努力解除对该镇的封锁，”泽连斯基表示。

总统还提到约有2500人滞留在奥列什基。不过，从这段采访内容来看，尚不清楚这一估计数据具体对应的是哪一天。

泽连斯基强调，乌克兰将继续致力于向临时被占领土的居民提供援助。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基

">在接受采访时谈及此事并阐述了前线局势以及乌克兰人在俄罗斯占领下的生活状况。

俄罗斯策划了一场信息挑衅，旨在掩盖在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区犯下的战争罪行，并诋毁乌克兰国防军。 为此，莫斯科计划于2026年10月22日举行所谓的“国际电视连线”。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州临时被占领的奥列什基镇的人道主义局势。 国家元首表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

下周，关于赫尔松州被占领的奥列什基市人道主义局势可能会传来好消息。

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