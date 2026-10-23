自2026年9月初以来，俄罗斯军队失去的乌克兰领土比其占领的还要多241平方公里。占领军的推进速度有所放缓，而乌克兰军队则在部分战线夺回了主动权。

据ISW数据显示，自2026年9月1日起，俄军损失的乌克兰领土比其占领的还要多241平方公里。

与2025年相比，俄军的进攻速度明显放缓。2026年全年，占领军平均每天推进0.25平方公里。

与此同时，乌克兰军队在过去一年中于多个战线方向夺回了主动权。

其中一项行动便是利曼方向的“维瓦尔第”行动。据报道，在此行动中，乌克兰部队收复了超过270平方公里的领土，并挫败了俄军指挥部包围“要塞地带”的计划。

另一个可能使俄军处境更加艰难的因素是人员伤亡的增加。据估计，俄罗斯新兵的招募速度已无法弥补前线的损失。

自2026年10月初以来，俄军已损失近3.7万名官兵。相比之下，2025年整个10月，这一数字为31,270人。

因此，根据上述数据，2026年10月尚未结束时，俄军的伤亡人数已超过上年同期整个10月的总和。

ISW指出，如果乌克兰继续掌握主动权并挫败俄罗斯的进攻计划，未来几个月俄罗斯指挥部可能会面临更多困难。

若事态如此发展，俄军指挥官可能会加大对克里姆林宫的施压力度，要求以某种形式进行动员。

因此，俄军推进速度放缓、领土损失以及军人伤亡人数的增加，可能会在对乌克兰战争持续期间给莫斯科带来更多问题。

战争研究所（ISW）的一份报告披露了这一情况。

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军在顿涅茨克州靠近赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺两个定居点的地区有所推进。

过去24小时（10月22日），前线共发生165次交火。在上述各战线中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击。

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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