Украинские бойцы сорвали планы оккупантов в отношении Донецкой области, — ISW

С начала сентября 2026 года российская армия потеряла на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем смогла захватить. Темпы продвижения оккупационных войск замедлились, в то время как украинские силы перехватывают инициативу на отдельных участках фронта.

По данным ISW, с 1 сентября 2026 года российские войска потеряли на 241 кв. км украинской территории больше, чем захватили.

Темпы наступления российской армии заметно снизились по сравнению с 2025 годом. В течение 2026 года оккупанты продвигаются в среднем на 0,25 кв. км в сутки.

В то же время украинские военные в течение года перехватывают инициативу на нескольких направлениях фронта.

Одной из таких операций стала операция «Вивальди» на Лиманском направлении. По приведенным данным, в ходе нее украинские силы освободили более 270 кв. км территории и сорвали планы российского командования по окружению «Крепостного пояса».

Еще одним фактором, который может осложнить положение российских войск, является рост потерь личного состава. По оценкам, набор новых военнослужащих в России не успевает компенсировать потери на фронте.

С начала октября 2026 года российская армия потеряла почти 37 тысяч военнослужащих. Для сравнения: за весь октябрь 2025 года этот показатель составлял 31 270 человек.

Таким образом, согласно приведенным данным, потери российских войск за неполный октябрь 2026 года уже превысили показатель за весь аналогичный месяц предыдущего года.

В ISW отмечают, что в ближайшие месяцы российское командование может столкнуться с дополнительными трудностями, если Украина продолжит удерживать инициативу и срывать наступательные планы РФ.

При таком развитии событий российские командиры могут усилить давление на Кремль, требуя провести мобилизацию в той или иной форме.

Таким образом, замедление российского продвижения, территориальные потери и рост числа погибших и раненых военных могут создать для Москвы дополнительные проблемы в ходе продолжения войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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