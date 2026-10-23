Od początku września 2026 roku armia rosyjska straciła o 241 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium więcej, niż zdołała zająć. Tempo posuwania się się sił okupacyjnych spowolniło, podczas gdy siły ukraińskie przejmują inicjatywę na poszczególnych odcinkach frontu.

Według danych ISW od 1 września 2026 r. wojska rosyjskie straciły o 241 km² ukraińskiego terytorium więcej, niż zdołały zająć.

Tempo ofensywy armii rosyjskiej wyraźnie spadło w porównaniu z rokiem 2025. W ciągu 2026 roku okupanci posuwają się średnio o 0,25 km² dziennie.

Jednocześnie ukraińskie siły zbrojne w ciągu roku przejmują inicjatywę na kilku kierunkach frontu.

Jedną z takich operacji była operacja „Vivaldi” na kierunku Liman. Według podanych danych, w jej trakcie siły ukraińskie wyzwoliły ponad 270 km² terytorium i pokrzyżowały plany rosyjskiego dowództwa dotyczące otoczenia „pasu fortecznego”.

Kolejnym czynnikiem, który może skomplikować sytuację rosyjskich wojsk, jest wzrost strat wśród personelu. Szacuje się, że rekrutacja nowych żołnierzy w Rosji nie nadąża za stratami na froncie.

Od początku października 2026 roku armia rosyjska straciła prawie 37 tysięcy żołnierzy. Dla porównania, w całym październiku 2025 roku liczba ta wyniosła 31 270 osób.

Zatem, zgodnie z przedstawionymi danymi, straty rosyjskich sił zbrojnych w niecałym październiku 2026 r. przekroczyły już wynik za cały analogiczny miesiąc poprzedniego roku.

W ISW zauważają, że w najbliższych miesiącach rosyjskie dowództwo może napotkać dodatkowe trudności, jeśli Ukraina będzie nadal utrzymywać inicjatywę i udaremniać plany ofensywne Federacji Rosyjskiej.

W takim scenariuszu rosyjscy dowódcy mogą zwiększyć presję na Kreml, domagając się przeprowadzenia mobilizacji w takiej czy innej formie.

Zatem spowolnienie rosyjskiego natarcia, straty terytorialne oraz wzrost liczby poległych i rannych żołnierzy mogą stworzyć Moskwie dodatkowe problemy w trakcie trwania wojny przeciwko Ukrainie.

Informuje o tym raport Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Rosyjskie siły zbrojne przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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