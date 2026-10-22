Film: Zełenski wyjaśnił, dlaczego Putin nie odważy się użyć broni jądrowej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że użycie broni jądrowej przez Rosję jest mało prawdopodobne. Jego zdaniem Władimir Putin może obawiać się, że taki krok doprowadzi do międzynarodowej izolacji Moskwy i utraty poparcia innych państw.
Zełenski wyraził przekonanie, że rosyjskie kierownictwo zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji użycia broni jądrowej. Właśnie dlatego prezydent wątpi, by Putin podjął taką decyzję.
„Nie sądzę, by Putin zaryzykował użycie broni jądrowej. Nie sądzę, by zaryzykowali użycie broni jądrowej” – oświadczył Zełenski.
Według głowy państwa jednym z głównych czynników, które mogą powstrzymać Kreml, jest reakcja innych krajów. Prezydent jest przekonany, że po ewentualnym ataku nuklearnym Rosja ryzykuje utratę międzynarodowego poparcia.
W szczególności Zełenski wspomniał o Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej jest tak duże, że nawet państwa, które same posiadają arsenały jądrowe, nie będą w stanie zignorować takiego rozwoju wydarzeń.
„Jestem przekonany, że nie pozostaną im żadni sojusznicy, w tym takie kraje jak USA i Chiny. To zbyt niebezpieczne nawet dla mocarstw nuklearnych” – podkreślił prezydent.
Źródło: The Diary Of A CEO
Zelenski przyznał również, że nie spodziewał się pełnej inwazji ze strony Rosji.
Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie mówił o kosztach wojny i błędach Rosji.
Ponadto Zełenski poinformował o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę.