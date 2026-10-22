Видео: Зеленский объяснил, почему Путин не решится применить ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. По его мнению, Владимир Путин может опасаться, что такой шаг приведет к международной изоляции Москвы и потере поддержки со стороны других государств.

Зеленский выразил уверенность, что российское руководство осознает возможные последствия применения ядерного оружия. Именно поэтому президент сомневается, что Путин примет соответствующее решение.

«Я не думаю, что Путин рискнет применить ядерное оружие. Я не думаю, что они рискнут применить ядерное оружие», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, одним из главных факторов, которые могут сдерживать Кремль, является реакция других стран. Президент убежден, что после возможного ядерного удара Россия рискует остаться без международной поддержки.

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В частности, Зеленский упомянул Китай и Соединенные Штаты. По его мнению, опасность применения ядерного оружия настолько велика, что даже государства, которые сами обладают ядерными арсеналами, не смогут проигнорировать такое развитие событий.

«Я уверен, что у них не останется ни одного союзника, включая такие страны, как США и Китай. Это слишком опасно даже для ядерных держав», — подчеркнул президент.

Источник: The Diary Of A CEO

Также Зеленский признался, что не ожидал полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России.

Кроме того, Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине.

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