Rosjanie zaatakowali dzielnicę mieszkaniową w Dnieprze: uszkodzono 11 domów

W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku wybuchły pożary w sektorze prywatnym. Trwa weryfikacja informacji o ofiarach.

Następnie burmistrz Borys Filatow poinformował, że w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 11 domów prywatnych. Jeden z nich spłonął doszczętnie, w pozostałych wybito dziesiątki okien i uszkodzono dwa dachy.

Według Filatowa nikt nie ucierpiał. Na miejscu działają służby miejskie i organizacje charytatywne. Mieszkańcom pomaga się również w wypełnianiu wniosków w ramach państwowego programu „eOdbudowa”.

Źródło: Administracja Obwodowa w Dniepropietrowsku, Borys Filatow.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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